INFO RTL - Violences après la mort de Nahel : près de 500 bâtiments incendiés dans la nuit

Des scènes violentes ont éclaté pour la troisième nuit consécutive aux quatre coins de la France après la mort de Nahel, adolescent de 17 ans tué par un policier à Nanterre. Dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 juin, près de 500 bâtiments ont été incendiés par les manifestants, selon une synthèse nationale des pompiers publié ce matin à 7h et consulté par RTL et partiellement rectifiée par le ministère de l'Intérieur.

La synthèse fait état de "500 bâtiments publics incendiés" mais il s'agit en fait de tous les bâtiments, publics ou privés, visés par des départs de feu dans la nuit de jeudi 29 à vendredi 30. En fin de matinée le ministère de l'intérieur a diffusé un bilan de 119 bâtiments publics attaqués ou dégradés, dont 34 mairies, 28 écoles et 57 autres bâtiments publics . Par ailleurs 79 locaux des forces de l'ordre, commissariats et gendarmerie, ont été visés par les émeutiers.

Le bulletin ne détaille pas en revanche l'ampleur des dégradations pour chaque bâtiment. Au total, 9.900 sapeurs-pompiers ont été déployés ces dernières 24 heures pour combattre ces incendies précise la protection civile. Plus de 3.880 feux sur la voie publique et 1.900 autres visant des véhicules ont été relevés au cours de la dernière nuit.

Par ailleurs selon une synthèse de la préfecture de police consultée par RTL, 640 poubelles, 21 bus, 565 voitures, 36 feux de poids lourds, et 5 engins de chantier ont été dénombrés à Paris et en petite couronne. A Paris, 50 commerces ont été vandalisés. En Ile-de-France de très nombreux pillages de supermarchés et de magasins ont été relevés par les forces de l'ordre mais aucun chiffre global n'est disponible pour l'heure.



Dans la soirée du jeudi 29 juin, 40.000 policiers et gendarmes étaient également mobilisés à travers le territoire contre ces violences. 667 personnes ont notamment été interpellées par les forces de l'ordre. 249 policiers et gendarmes ont été blessés selon le ministère de l'Intérieur.

Un premier bilan sur le nombre de blessés a été dressé dans la matinée du vendredi 30 juin. Au total, 14 membres des forces de secours et 36 chez les forces de sécurité intérieure ont été légèrement touchés. Du côté des civils, 31 personnes ont été prises en charge pour de légères blessures.