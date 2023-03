Mort de Michael Rockefeller : le silence des cannibales de la rivière Ewta

Il s'appelait Michael Rockefeller et il avait 23 ans, cet homme portait un des noms les plus célèbres au monde et était l'héritier d'une dynastie de milliardaires.

À l'automne 1961, il disparait brutalement, au bout du monde à bord de son catamaran, dans l'un des coins les plus reculés de Nouvelle-Guinée, là où bien peu d'Occidentaux ont posé le pied.

L’enquête va rapidement conclure à la noyade d’un jeune homme pris dans une tempête. Une version qui est immédiatement avalisée par la famille et par les autorités néerlandaises qui, à l'époque, contrôlent ce territoire proche de l’Indonésie et de l’Australie.





Pourtant, l'accident n'en est peut-être pas un. Très vite, des rapports détaillés, appuyés par des témoignages, vont révéler un tout autre scénario beaucoup plus atypique et dantesque. Un crime commis par des cannibales.

Les rapports aussitôt étouffés, sont classés confidentiels et interdits à la lecture. Pourquoi un tel secret ? Pourquoi cette histoire reste toujours interdite ? L'héritier Rockefeller a-t-il été réellement dévoré ?

Les invités de "L'Heure du crime"

- Carl Hoffman, journaliste et auteur du livre Le Destin funeste de Michael Rockefeller, aux éditions Globe.

- Philippe Coste, journaliste, correspondant aux États-Unis pour plusieurs médias

- Maître Emmanuel Pierrat, avocat et auteur du livre, Les Arts premiers pour les nuls, aux éditions Edi8.

