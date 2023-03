Colin Pitchfork : le meurtrier zéro de l'ADN

Après six semaines d'audiences suivies avec avidité dans tous les Etats-Unis, l'influent avocat Alex Murdaugh a été reconnu coupable jeudi du meurtre de sa femme et de son fils.

Il s'appelle Colin Pitchfork mais pas sûr que ce Britannique vous dise quelque chose. Pourtant, son nom est inscrit depuis plus de trente ans dans l'histoire du crime. Pitchfork est effectivement le premier meurtrier à avoir été confondu par l'ADN.

Le meurtrier zéro, comme on parle parfois du patient zéro en médecine. Il avait été démasqué en 1987 grâce à cette nouvelle science qui allait changer à jamais la marche des enquêtes policière. Sans la génétique, il n'est pas certain que cet homme aurait été rattrapé et condamné pour les viols et les meurtres de deux adolescentes de 15 ans, Lynda Mann et Dawn Ashworth.

L'enquête va à l'époque tourner autour des suspects les plus classiques, des désaxés, des rôdeurs, et des jeunes punks désœuvrés. C'est d’ailleurs grâce à l'ADN que l'un de ces suspects sera exonéré de toute responsabilité. Il faudra toutefois un étonnant concours de circonstances pour que le vrai coupable soit arrêté.



Comment la génétique a-t-elle surgi au sein de cette traque, au fin fond de la campagne anglaise ? Et pourquoi ce meurtrier continue toujours à faire parler de lui ?

Les invités de L'Heure du Crime

- Marc Fernandes, journaliste et rédacteur en chef de la revue Alibi.

- Christopher Berry-Dee, criminologue et auteur de nombreux livres sur la psychologie des tueurs

