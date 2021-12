Il a décidé de s'expliquer. Quelques jours après le décès de Mava Chou, Maëva Frossard de son vrai nom, son ex-compagnon a décidé de prendre la parole dans une vidéo Youtube. Dans cette vidéo de trois minutes, Adrien Czajczynski, connu sous le pseudonyme "Adrien Blog & Blabla" se dit "touché" et "peiné" par cette situation. "Malgré les conflits, l’animosité et le ressentiment, Maëva est et restera la mère de mes enfants."

Alors que son Mava Chou avait dénoncé le harcèlement dont elle était victime, le Youtubeur confirme "depuis deux ans, nous sommes victimes d’un harcèlement massif" et tape du poing sur la table. "Je ne laisserai plus jamais ce genre de comportement passer. Je ne laisserai pas les justiciers des réseaux sociaux m’accuser moi, Laura (sa nouvelle compagne), mes proches, mes amis de meurtriers. Non, je ne laisserai pas ça passer. Vos propos ne seront pas sans conséquence", avant d'énumérer les différentes insultes reçues depuis deux ans.

Juste avant sa mort, l'avocat de Mava Chou avait révélé que sa cliente avait porté plainte plusieurs fois contre son ex-mari et contre X pour harcèlement. Dans sa vidéo Youtube, Adrien Czajczynski se défend et pointe "une haine envenimée par les médias et de tierces personnes".