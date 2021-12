Terrible nouvelle pour les fans de Mava Chou, Maëva. La Youtubeuse est décédée mercredi à l'âge de 27 ans. Les raisons de son décès n'ont pour l'heure pas été communiquées.

“Je suis au regret de vous annoncer le décès de Maëva, survenu hier en fin de journée", a écrit sa meilleure amie dans un long message publié sur le Facebook de la Youtubeuse. Je vous demande de respecter sa famille en ne cherchant pas à en savoir plus. Cela ne regarde que ses proches", avant d'ajouter : ”Ayez simplement une pensée pour elle et surtout pour ses enfants. Maëva, tu vas me manquer. Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai pour toujours. Tu fais partie de moi à jamais. Adieu ma chérie. Tu es en paix maintenant.”

Révélée en 2015 grâce à ses vidéos Youtube sur des sujets racontant sa vie de famille, la jeune maman était suivie par plus de 143.000 personnes. Elle avait participé en 2018 à l'émission de téléréalité "On a échangé nos mamans", sur TFX.

Victime de cyberharcèlement

Après plusieurs polémiques, son couple se sépare en 2020. Après de multiples batailles avec son ex-conjoint pour la garde de leurs quatre enfants, Mava Chou est victime de cyberharcèlement. Une campagne de dénigrement aurait été orchestrée par des membres du forum “18-25” de jeuxvidéo.com.

“Des appels anonymes sont passés à l’école des quatre enfants, âgés de 5 à 10 ans. Des internautes espionnent le domicile de la mère. La photographie d’un véhicule stationné devant son garage est postée sur Internet”, précise Le Parisien, dans un article paru en mars 2020.

Absente des réseaux sociaux ces dernières semaines, Mava Chou s'était brièvement expliquée en déclarant que “ce n’était pas la grande forme depuis deux ans. Il y a des jours où ça va aller très bien et d’autres où ça va aller très mal. C’est pourquoi parfois je vais beaucoup sourire et parfois me reculer un peu des réseaux sociaux”, soufflait-elle, face caméra.