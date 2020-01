NikkieTutorials : qui est la YouTubeuse beauté qui a fait son coming-out trans ?

publié le 16/01/2020 à 04:28

"I am coming-out". C'est le titre simple et efficace de la vidéo dans laquelle la Youtubeuse néerlandaise Nikkie Tutorials a révélé à ses 13 millions d'abonnés qu'elle était une femme trans ce mardi 14 janvier. Face caméra, sur un fond blanc, elle explique pendant 18 minutes la réflexion qui l'a menée à prendre cette décision importante.

"Aujourd'hui je veux partager quelque chose avec vous, que j'ai toujours voulu partager avec vous un jour, mais sous mes propres conditions, et cette chance semble m'avoir été volée", commence-t-elle. Nikkie Tutorials explique être victime de chantage. "J'ai été menacée par des gens qui voulaient divulguer mon histoire à la presse."

La jeune femme, âgée de 25 ans, a donc décidé de prendre les devants. Visiblement émue, elle évoque le rôle de sa mère et celui de son petit ami Dylan qui n'ont cessé de la soutenir pendant sa transition débutée à l'adolescence, et après. "Aujourd'hui c'est le jour J, je suis libre", conclut-elle.

"Le pouvoir du maquillage"

Nikkie Tutorials, de son vrai nom Nikkie de Jager, réalise des tutoriels maquillage depuis son adolescence. "J'ai fait ma transition tout en étant sur YouTube", explique-t-elle dans sa vidéo de coming-out.

C'est en 2015 qu'elle devient célèbre en postant l'une d'elle, intitulée "The Power of Make Up". Dans cette vidéo de 6 minutes, elle montre "le pouvoir du maquillage" en se maquillant la moitié du visage, laissant l'autre au naturel. Une mise en scène qui a inspiré des milliers de personnes à faire de même. Aujourd'hui vue plus de 41 millions de fois, sa démonstration d'alors résonne avec le récit de son coming-out.

"Ce n'est pas le pouvoir du maquillage, explique-t-elle dans sa dernière vidéo, c'est ton pouvoir. Pas mon pouvoir, le tien. Tu as le pouvoir d'écrire ta propre histoire." Une tirade qui, elle espère, inspirera d'autres personnes à faire leur coming-out et "vivre leur vie de la manière dont elles veulent et qu'elles méritent".

De YouTube à Marc Jacobs

En onze ans rythmés par faux-cils, rouges à lèvres et autres fards à paupières, Nikkie Tutorials a doublé sa présence internet de différentes activités in real life ("dans la vie réelle"). Devenue maquilleuse et coiffeuse professionnelle, elle a d'abord travaillé à la télévision avant de se lancer en tant qu'entrepreneuse.



En 2017, elle a ainsi collaboré avec plusieurs marques de maquillage comme Maybelline. Son succès est tel que la même année, elle est nommée parmi les dix influenceurs les plus importants par le magazine Forbes. Depuis janvier 2019, Nikkie Tutorials est consultante pour la branche beauté de la marque Marc Jacobs.

On se fiche de l'étiquette à laquelle les gens correspondent Nikkie Tutorials Partager la citation





Dans sa vidéo de coming-out, Nikkie Tutorials insiste : elle ne souhaite pas être définie principalement comme femme trans. "On se fiche de l'étiquette à laquelle les gens correspondent, la couleur de cheveux qu'ils ont, le type de vêtements qu'ils portent, leur taille, leur poids, la manière dont ils veulent s'exprimer : on est en 2020, et il est temps pour nous de comprendre, accepter, entendre et respecter."



Comme à son habitude, la Youtubeuse née à Wageningen aux Pays-Bas, termine sa vidéo avec "le mot du jour". Pour cette fois-ci, il s'agit de "vrouw" - "femme" en néerlandais.