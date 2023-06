Après les aveux de Michel Pialle, qui a reconnu en garde à vue avoir tué sa femme, Karine Esquivillon, recherchée depuis le 27 mars dernier en Vendée, son avocat prend la parole sur RTL. Plus de deux mois après avoir déclaré la disparition de la mère de famille, l'homme de 51 ans a été écroué et mis en examen pour "meurtre sur conjoint". Un accident survenu alors qu'il entretenait son arme de tir, a-t-il expliqué aux forces de l'ordre.



Maître Antoine Ory, le conseil du suspect, arrive-t-il aujourd'hui à croire son client ? "Ce n'est pas forcément une question que je me pose", a souligné le conseil, qui reconnaît avoir affaire à "un dossier particulier" et "difficile à défendre". "Le fait qu'il ait menti par le passé est une chose qui, à mon sens, s'explique assez facilement", estime malgré tout Me Ory, qui pointe un potentiel "déni" de la part de son client.

Selon l'avocat, il pourrait s'agir d'une "reconstruction d'un scénario pour se mettre à distance des faits, parce que ceux-ci sont trop insupportables à accepter", poursuit-il. "Quand vous commencez à livrer à vos proches et à votre entourage un mensonge, il faut effectivement agir comme tel, sinon vous êtes démasqué", analyse encore Me Antoine Ory au micro de RTL.

Et ce dernier d'estimer qu'il s'agit d'une "forme d'engrenage", que l'instruction devra démonter pièce par pièce, analyser, afin de déterminer les causes du meurtre.

