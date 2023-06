DOCUMENT RTL - Disparition de Karine Esquivillon : son ex-mari dénonce "les explications contradictoires" de Michel Pialle

Le mari de Karine Esquivillon, qui nie être à l'origine de sa disparition, est en garde à vue. Cette femme de 54 ans, mère de famille, a disparu depuis deux mois en Vendée. Son mari, Michel Pialle, affirme qu'elle a quitté le domicile volontairement, mais pour les enquêteurs, il y a plusieurs détails qui clochent. Pourquoi, par exemple, avoir attendu plusieurs jours avant de déclarer la disparition de sa femme auprès des gendarmes ? Autre détail troublant, le témoignage sur RTL du premier mari de Karine Esquivillon, le père de ses deux enfants.

"Le problème, c'est qu'il y a tellement eu d'incohérences en fait, dans ce que disait Michel. Quand mes enfants m'ont appris cette histoire, ils m'ont appelé en me disant 'j'ai un scoop papa, maman a quitté Michel, elle est partie'. Ça peut arriver. Personne ne s'est posé trop de questions. Mais plusieurs jours après, personne n'avait de nouvelles. J'ai eu Thomas et Antoine et je leur ai dit d'aller à la gendarmerie, déclarer la disparition. Ils m'ont dit que Michel l'avait déjà fait", raconte-t-il.

"Je leur ai dit 'vous occupez pas de Michel, vous êtes ses enfants et c'est votre devoir, vous devez le faire aussi'. Et en fait, ils ont eu deux versions différentes de Michel et là déjà, c'est pas bon. On a commencé à se poser beaucoup de questions. On est tellement sceptique parce qu'il n'y a aucun élément extérieur de son départ. Personne ne l'a vue nulle part, c'est quand même fou. Michel donnait des explications, mais qui étaient souvent contradictoires. Et ça, ça ne nous met pas en confiance non plus parce qu'on se dit que ces incohérences, ça ne nous rassure pas", nous dit-il.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info