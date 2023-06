Mort de Karine Esquivillon : où en est l'enquête ?

Après ses aveux, Michel Pialle a été mis en examen vendredi pour le meurtre de Karine Esquivillon. Le quinquagénaire, qui assurait que sa femme était partie volontairement, a finalement craqué face aux enquêteurs plus de deux mois et demi après la disparition de la mère de famille. Le corps de Karine Esquivillon a été retrouvé dans un bois, à une quinzaine de kilomètres de leur domicile du Maché, en Vendée. Selon Michel Pialle, la mort de sa femme serait un accident et le coup de feu serait parti tout seul, alors qu’il nettoyait sa carabine. Après ses nombreux mensonges, il reste néanmoins difficile de démêler le vrai du faux.



Les enquêteurs comptent sur l’autopsie, qui doit certifier officiellement l’identité du corps retrouvé dans un état de décomposition avancé dans un bois de Vendée. Il ne fait cependant aucun doute qu’il s’agit de Karine Esquivillon. L’autopsie doit surtout permettre d’en savoir plus sur les circonstances de sa mort. La mère de famille a-t-elle été tuée par balles et blessée mortellement sur le flanc gauche, comme l’affirme Michel Pialle ? Une analyse balistique va également être menée pour y répondre.

Les enquêteurs espèrent également retrouver le fusil, que le quinquagénaire dit avoir jeté dans le lac du Maché, s’il s’y trouve bien. Dans les prochains mois, Michel Pialle sera auditionné à plusieurs reprises par les juges d’instruction. Les magistrats tenteront de savoir s’il s’agissait réellement d’un accident, d’un meurtre, voire d’un assassinat. Ils essayeront aussi de déterminer le mobile potentiel de cet acte, qui reste pour le moment inconnu.

