INVITÉ RTL - Mort de Karine Esquivillon : Michel Pialle "n'avait plus de mensonges pour s'en sortir", selon un expert

C'est la fin de près de 3 mois de recherches. Le corps de Karine Esquivillon, disparue depuis le 27 mars dernier, a été retrouvé dans une forêt ce vendredi 16 juin après les aveux de son mari lors de sa garde à vue. Comment Michel Pialle a-t-il pu garder ce secret pendant 2 mois et demi ? "C'est toute la difficulté qu'il peut y avoir avec la personnalité qui a commis un crime. Au bout d'un moment, je me construis une vérité et je suis dans le déni. On voit les interviews qu'il a données, on a l'impression qu'il répète un rôle avec une myriade de détails qu'il répète à l'envi", explique ce vendredi sur RTL François Daoust.

L'ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale et professeur de sciences criminelles à Cergy-Paris Université revient sur le déroulé de cette enquête. "Mythomane ne veut pas forcément dire meurtrier. (...) La garde à vue est une progression. On démarre en douceur pour essayer de déstresser la personne et étalonner la personne", explique-t-il. "Les gendarmes, les enquêteurs, les directeurs d'enquêtes sont formés à ça. Le but, c'est d'établir un dialogue, que la personne puisse communiquer et lui libérer la parole, qu'il puisse parler et à la fin, s'expliquer, c'est ce qui s'est passé", détaille François Daoust.

"Ce n'est pas un rapport de forces. C'est un huis clos qui dure 48h, donc qui est long, même s'il y a des temps de pause. Derrière, il y a quand même la gradation de cette pression psychologique qui arrive parce qu'on est dans le cœur du sujet à la fin. À un moment, il y a l'enfermement et face à une multiplication de contradictions, il n'avait plus de mensonges pour s'en sortir", explique-t-il. Au moment où l'on obtient des aveux, "les aveux ne sont pas suffisants. Il faut des aveux circonstanciés. Quand il a dit 'c'est moi', la première chose que les enquêteurs lui demandent, c'est 'où est-ce que vous avez mis le corps ?'. Il n'y a que le meurtrier ou un co-auteur ou un complice qui peut savoir où est le corps et les amener là où il avait mis le corps. Ça, ce sont des aveux circonstanciés", souligne François Daoust.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info