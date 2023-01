Mort de Jean Seberg : le dernier souffle de l'actrice qui gênait

Célèbre en France pour son rôle dans À Bout de Souffle et son mariage avec l'écrivain Romain Gary, l'actrice Jean Seberg est retrouvée sans vie à Paris, à la fin de l'été 1979, après une longue disparition. À l'époque, l'affaire est classée en suicide, mais la police et la justice sont restées dans le doute. Trop d'ombres autour de la scène de crime peu ordinaire. L'écrivain Romain Gary, son deuxième mari, va fournir une tout autre explication.

Car si les investigations ont retenu la profonde névrose qui submerge l'actrice depuis des années, il apparaît que celle-ci vivait sous la menace des services de renseignements américains qui la harcelaient. Il est reproché à Seberg une proximité trop grande avec les mouvements extrémistes noirs, tels les Black Panthers qui prônent le séparatisme de certains états du sud.

Neuf mois après la découverte du corps, l'enquête est relancée. Tout comme l'écrivain Romain Gary, la justice n'est pas convaincue par la thèse du suicide de l'actrice. Ses dernières semaines de vie font apparaitre une femme vivant dans la terreur et le désarroi, en proie à des personnages troubles, comme Ahmed Hasni. Il est le dernier homme à l’avoir vu vivante, l’ultime compagnon, marié religieusement à l'actrice.

L'enquête a été mal faîte Bernard Pascuito, journaliste et écrivain

Des témoignages ont indiqué que le compagnon était souvent violent avec l’actrice. "Il y a là quelque chose de très malsain dans leur couple et qui laisse supposer, seulement un an plus tard, que Hasni pourrait peut-être être lié à la mort de Jean Seberg", atteste Emmanuel Pierrat, avocat et auteur, dans l'Heure du crime.

La justice a refermé le dossier Jean Seberg par un non-lieu. L'actrice américaine avait 40 ans et s'était enfermée dans une profonde névrose, mise sous tension par le FBI et terrorisée par son dernier compagnon. Suicide ou homicide, la justice n'est pas parvenue à trancher. "Je continue de croire qu'on est parti sur cette thèse du suicide et qu'on n'en n'ai pas sorti. Tout le reste était des à-côtés. Quand je disais que l'enquête a été mal faîte, c'est bien pire que ça", confesse Bernard Pascuito, journaliste et écrivain, au micro de RTL.

