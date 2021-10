Mort de Jean-Pierre Adams : "J'ai toujours espéré qu'il se réveille", confie sa veuve

C'est un témoignage poignant que livre Bernadette Adams à RTL. Près d'un mois après la mort de son mari, le footballeur Jean-Pierre Adams, le 6 septembre, 2021, sa femme reviens sur les contours de sa vie, durant laquelle elle est restée pendant 39 années aux côtés de son mari, tombé dans le coma en 1982, en raison d'une erreur d'anesthésie. "Je ne voulais pas qu'il parte, il ne m'a pas demandé la permission. C'était ma vie pour lui", explique-telle.

"Je l'ai soigné jusqu'au bout, six jours et six nuits (par semaine), que j'ai passés avec lui. Je dormais avec lui à l'hôpital et encore la veille, je ne pensais pas qu'il partirait", relate Bernadette Adams. "J'étais là, c'était important pour moi qu'il finisse sa vie dans mes bras, je m'en serais voulu de l'avoir gardé autant de temps et qu'il parte sans moi", confie celle avec laquelle Jean-Pierre Adams a eu deux fils : Laurent et Frédéric.

"Pour moi, c'était normal (de le garder). Je ne me voyais pas l'abandonner", affirme la veuve du footballeur. "Il n'a pas demandé d'être dans cet état-là lui, c'était à moi d'essayer de l'en sortir ou de lui faire la vie la plus douce possible", souligne-t-elle après l'erreur médicale qu'il a subi.

"J'ai toujours espéré qu'il se réveille"

Après avoir passé près de 40 ans à son chevet, Bernadette s'est toujours accroché à l'espoir qu'il sorte du coma : "J'ai toujours espéré qu'il se réveille. Je lui parlais, je lui touchais les lèvres, faisais bouger sa bouche en espérant qu'il me parle". Désormais, ses journées sont entièrement différentes et elle a donc besoin de s'adapter : "Quelque fois je tourne en rond, je ne sais pas quoi faire et ma seule sortie en ce moment, c'est le cimetière".

La veuve de l'ancien international français (22 sélections) se rend quotidiennement au cimetière de Caissargues, dans le Gard, où a été inhumé Jean-Pierre Adams. "Je vais lui parler, je luis dis que je suis là, je lui demande pourquoi il m'a laissé", confie-t-elle. "Mon mari était l'amour de ma vie, c'était tout pour moi".