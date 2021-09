L'ex-footballeur Jean-Pierre Adams est décédé après 39 ans de coma

Né à Dakar le 10 mars 1948, Jean-Pierre Adams est décédé lundi 6 septembre à Nîmes. Ancien footballeur international, sélectionné à 22 reprises en équipe de France entre 1972 et 1976, il aura passé plus de la moitié de sa vie dans le coma, à la suite d'une terrible erreur d'anesthésie.

Le drame survient le 17 mars 1982. En fin de carrière sportive, le défenseur de 1,78 m doit se faire opérer d'une rupture du tendon d'un genou. Mais l'anesthésiste effectue un mauvais dosage. Jean-Pierre Adams est alors âgé de 34 ans. Il en passera 39 dans le coma, avant de s'éteindre à 73 ans.

Arrivé en France à l'âge de 8 ans, dans le Loiret, le Sénégalais débute sa carrière de footballeur à Fontainebleau, en Seine-et-Marne, de 1967 à 1970. Il rejoint ensuite le Nîmes Olympique, où il décroche son premier titre de vice-champion de France en 1972. Il récidivera en 1976 avec Nice, avant de rejoindre le PSG. Il connaîtra encore deux clubs ensuite, le FC Mulhouse et le FC Chalonnais.

22 sélections en Bleu

Jean-Pierre Adams décroche sa première sélection en équipe de France le 15 juin 1972. Entré en jeu à la 78e minute, il enchaîne ensuite 21 titularisations, formant notamment avec Marius Trésor une charnière redoutée. Il ne compte aucun but avec les Bleus et n'a participé à aucune grande compétition jusqu'au 1er septembre 1976.

