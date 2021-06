publié le 03/06/2021 à 20:40

Dominique Loiseau a épousé l'un des chefs cuisiniers préféré des Français, Bernard Loiseau. Ce jeudi 3 juin, elle publie le livre La Revanche d'une femme, publié aux éditions Michel Lafon, 18 ans après le décès de son mari.

Dominique Loiseau explique qu'après le décès de Bernard Loiseau en 2003, elle "n'a pas baissé les bras". Elle voulait "essayer pour ne pas regretter un jour" de sauver "son œuvre", c'est-à-dire le Relais Bernard Loiseau, "cette belle maison, sa cuisine, ses équipes". Elle confie qu'elle a "décidé d'essayer" car elle aime "les défis".

Dans ce livre, on peut y lire la détermination de Dominique Loiseau. Lorsqu'en 2003 elle découvre le corps de son mari allongé sur le sol de la chambre, elle s'est immédiatement dit qu'il fallait continuer le travail de Bernard Loiseau : "L'évidence s'est imposée à moi". Elle explique qu'elle "avait la mission de pérenniser son œuvre".

"Les femmes ne se battent pas comme les hommes"

Le premier mantra de jeunesse de Dominique Loiseau est "seul le travail ne déçoit jamais" et le second c'est "une femme doit savoir vivre seule". Selon elle, ces principes viennent de sa mère et d'une amie. Depuis 2003, elle montre qu'une femme doit être indépendante et explique que "n'importe qu'elle femme qui a épousé quelqu'un peut se retrouver seule du jour au lendemain après un accident de voiture, après un mari qui s'en va (...) il faut savoir rebondir et ne pas sombrer".

Dans ce livre il y a un vrai message à destination de toutes les femmes : "Elles ne se battent pas comme les hommes". Pour Dominique Loiseau ce n'est pas que "les femmes ne savent pas se battre, mais elles n'osent pas se battre. Un homme, quand il y a quelque chose il fonce, il ne doute pas. Alors que les femmes doutent (...) elles se posent trop de questions au lieu d'y aller et de se donner du mal". Avec ce livre, Dominique Loiseau encourage les femmes à "foncer".