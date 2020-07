Paris : des fêtards veulent porter plainte pour des violences policières

publié le 13/07/2020 à 10:48

Affaire de violences dans le XIXe arrondissement de Paris. Dans la nuit de vendredi à samedi, des policiers sont intervenus pour tapage nocturne, sept personnes ont été placées en garde à vue pour violences sur agent de la force publique, mais à leur tour, elles ont décidé de porter plainte pour violences auprès de la police des polices.

Les policiers sont intervenus vers 2h du matin dans un appartement et si on s'en tient à la version des fonctionnaires, ils seraient tombés sur des dizaines de jeunes alcoolisés qui les auraient pris à parti. Deux agents ont été légèrement blessés au cours de l'intervention. Du côté des fêtards, on évoque une rixe entre policiers et jeunes, s'en s'avancer sur qui a déclenché l'affrontement. Il y aurait également eu des blessés légers parmi les participants à la soirée.

L'équipage de police a donc interpellé 7 personnes pour outrage et violence sur agent dépositaire de l'autorité publique mais l'un des interpellés dénonce des violences au cours de la garde à vue, affirmant avoir été frappé à l'arcade sourcilière. Son avocat est actuellement dans les locaux de l'IGPN pour déposer plainte. D'autres personnes interpellées ce soir là aurait également l'intention de former une plaine.