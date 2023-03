Mort d'Yvan Colonna : le meurtrier travaillait-il pour le renseignement pénitentiaire ?

Après l'assassinat d'Yvan Colonna, dans la prison d'Arles, les avocats de la famille se demandent si le détenu qui a passé à tabac l'indépendantiste corse travaillait pour le renseignement pénitentiaire. Ils réclament la levée du secret défense. Ils ont un doute et depuis un an, rien n'est venu le balayer, alors que cette question précise a été posée à plusieurs responsables du renseignement par les élus de la commission d'enquête parlementaire.

"À chaque fois, on nous dit, on ne peut pas vous répondre, c'est très gênant comme question, c'est très embarrassant. Donc, on a un vrai soupçon, que Franck Elong Abé ait pu être une source pour le renseignement pénitentiaire et qu'en retour, il ait peut-être eu quelques informations qu'il arrivait à glaner de-ci de-là", explique Sylvain Cormier, l'un des avocats de la famille d'Yvan Colonna.

Par exemple sur les caméras de surveillance, lorsque Frank Elong Abé s'acharne sur Yvan Colonna pendant de longues minutes dans la salle de sport, il se comporte comme s'il savait que ces caméras ne marchaient pas. "Il se trouve que les caméras étaient en maintenance ce jour-là, je pense qu'il avait la certitude qu'elles ne fonctionnaient pas, ce qui est partiellement vrai. Ça peut difficilement être un hasard pur, c'est très intrigant. Il faut que ce doute soit levé et c'est pour ça que nous sollicitons la lavée du secret défense. Il faut tout faire pour lever les voiles qui s'opposent à nous", poursuit Sylvain Cormier.

Ils ont fait cette demande formelle au juge d'instruction qui peuvent ou non la répercuter auprès de la commission du secret de la défense nationale.

