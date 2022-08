Les infos de 12h30 - Mort d'Yvan Colonna : bloquée par des gardiens, la prison d'Arles libérée par les autorités

Une soixantaine de surveillants ont bloqué ce jeudi 4 août l'accès à la prison d'Arles dans les Bouches-du-Rhône, à l'appel de trois syndicats pour protester contre les procédures disciplinaires annoncées contre un surveillant de l'établissement après la remise d'un rapport sur l'assassinat du militant indépendantiste corse Yvan Colonna en mars dernier.



Une colonne de fumée noire s'est élevée au dessus de l'établissement, qui vient d'être libéré par les CRS. Auparavant, seuls les véhicules et personnels de santé étaient autorisés à passer la porte. Les collègues de ce surveillant mis en cause, surnommé "moustache", en charge de l'aile du bâtiment, là où a été tué Yvan Colonna, sont venus le soutenir face à ces accusation de négligence.

Ce gardien a été mis en cause dans un rapport publié vendredi dernier mais n'a pas été suspendu. C'est donc une manifestation "préventive" qu'a organisé Thomas, délégué UFAP-UNSA justice à la prison d'Arles :"On a trouvé le dernier maillon de la chaîne, tout en bas et c'est celui-ci qui doit ramasser pour toutes les défaillances, tant bien de l'administration pénitenciere que du ministère ? C'est trop facile et inacceptable. Ce n'est pas rendre justice ni aux collègues ni à la famille d'Yvan Colonna", a-t-il fustigé.

Pour rappel, le 2 mars dernier, Yvan Colonna avait été violemment agressé dans la salle de sports de la maison centrale par Franck Elong Abé, un homme de 36 ans qui purgeait plusieurs peines dont une de neuf ans pour "association de malfaiteurs terroriste". Il est décédé des suites de ses blessures après trois semaines de coma.

À regarder Le déblocage de la prison d'Arles par les CRS 00:00:12

