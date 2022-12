Mort d'Olivier Metzner : qui était ce célèbre avocat qui a mis fin à ses jours sur son île ?

Entre Olivier Metzner et Alexandre Despallières, peut-on parler d’histoire d’amour ? En amour, il faut être deux. Dans cette histoire, Olivier Metzner est seul. Mais il ne le sait pas encore.

À cette époque, Olivier Metzner est partout, mais aimé de personne, et il ne fait rien pour l’être. Car c’est vrai, il n’est pas un ténor des prétoires… mais en privé, ou face aux micros et aux caméras, il est redoutable, toujours un bon mot, une pique bien affûtée. Sa liberté de ton flirte avec le mépris et l’injure. Après le procès Kerviel, Éric Dupond-Moretti refuse de le saluer.

Olivier Metzner ignore superbement cette détestation dont il fait l’objet. Il s’en amuse presque, traversant les tribunaux de sa démarche traînante, dissimulé derrière ses petites lunettes en demi-lunes et la fumée de ses gros cigares (il est le seul à s'autoriser encore à fumer à l'intérieur du Palais de justice). Toujours sur la brèche, jamais de vacances, "au bout de trois jours, je m’emmerde", dit-il. En vérité, il préfère travailler que de se retrouver seul.

Je lui avais dit : 'Papy, il ne se passera jamais rien entre nous' Alexandre Despallières

Puis Olivier Metzner rencontre Alexandre Despallières. "Je lui avais dit : 'Papy, il ne se passera jamais rien entre nous', je lui résistais et donc il était très amoureux de moi", racontera Alexandre aux enquêteurs, sans aucun égard pour celui qu’il surnomme "Patapouf".

Pendant près de 20 ans, ils vont être amants, de loin en loin. Olivier Metzner est devenu l’un des avocats les plus chers de Paris. Il se fait conduire au tribunal en Jaguar, possède une gentilhommière à Rambouillet, et entretient ce jeune homme qui le subjugue. Celui-là, et quelques autres, tout aussi avides et tyranniques. Quand Despallières va chercher fortune ailleurs, en Californie, en Australie, il continue à lui envoyer des mandats Western Union. À la mort de Peter Ikin, il le loge. Mais l’emprise a ses limites.

Tout bascule alors qu’il s’apprête à plaider dans le procès Bettencourt : la police connaît ses liens avec Despallières, elle veut l’entendre sur la disparition de l’ancien boss de la Warner. Il découvre alors que le parcours de son protégé est semé de morts suspectes, il entrevoit ce qu’il ne pouvait imaginer, ce qu’il n’a pas voulu voir peut-être.

J’ai raté ma vie, mon vrai bonheur aurait été d’être marin et de partir en mer… Olivier Metzner

Un moment vertigineux… Il laisse un dernier message : "Je me retire de ton dossier. Trouve-toi un autre avocat." Et c’est terminé : il ne décroche plus son téléphone, il ne verse plus d’argent. La vengeance est quasi immédiate : Despallières l'accuse d’avoir aidé à la rédaction d’un faux testament. Il tente de l'entraîner dans sa chute. Pour un homme aussi secret qu’Olivier Metzner, le coup est rude. Sa vie privée, si soigneusement cachée jusque-là, est étalée sur la place publique, sa réputation ternie… Il ne peut plus ignorer qu’il est seul, qu’il l’a toujours été. Plus que jamais, il s’isole. Rambouillet n’est pas assez loin : il achète l’île de Boëdic dans le Morbihan. Une folie à 2 millions et demi d’euros, qu’il revend quatre fois plus cher deux ans plus tard pour acheter un bateau, le Teorem.

Alors qu’il évoquait un projet de croisière dans les Cyclades, Olivier Metzner est retrouvé mort noyé près de son île en mars 2013. "Il n’a pas su se défendre de lui-même", dira l’un de ses associés. Il a laissé une lettre, l'autopsie conclut à un suicide. Une mort en solitaire, noyé dans cet océan qui le fascine depuis l’adolescence.

Il a navigué avec Tabarly, il en parle souvent.. C'est l’un de ses meilleurs souvenirs, et un regret plus grand peut-être qu’on l’imagine. En témoigne cette interview accordée en 1997 au journaliste Denis Robert. Au détour d’une question, les larmes montent. L’avocat demande à couper la caméra, il éclate en sanglots et fait cette confession : "J'ai raté ma vie. Mon vrai bonheur aurait été d’être marin et de partir en mer…"

