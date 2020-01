Emiliano Sala : sa mort "n'est pas un accident", selon un journaliste anglais

Crédit : M6 / Martin Gabriels et Eric Hervé

publié le 20/01/2020 à 13:47

Harry Harris s'en dit persuadé : "La mort de Sala n'est pas un accident". Dans un entretien avec le quotidien nantais Presse Océan, le journaliste anglais qui publie mardi 21 janvier L'assassinat d'Emiliano Sala, revient sur la mort du footballeur italo-argentin le 21 janvier 2019.

Un an tout juste après le début d'une affaire faite, selon lui, de "négligences criminelles", ce que lui et ses collègues du Daily Telegraph ont découvert "va radicalement changer le monde du football", assure-t-il.

En premier lieu, les circonstances du vol qui a coûté la vie au footballeur de 28 ans au large de Guernesey intrigue Harry Harris : "Au lieu de voyager en business ou dans un jet d'affaires, on a mis Emiliano Sala dans un petit 'coucou' (...) tout juste bon pour la casse."

Un appareil de fortune commandé par David Ibbotson, un pilote sans licence "parce qu'il était daltonien et ne pouvait plus voler la nuit", et dont l’identité du ou des propriétaire(s) "reste un mystère".

"Des actes criminels potentiels"

Qui plus est ce pilote était endetté, selon le journaliste d'investigation anglais, et possédait un "talent exceptionnel" : celui de parachutiste. "A-t-il pu s'éjecter avant que l'avion ne tombe ?", s'interroge Harry Harris qui entend mettre en lumière "des actes criminels potentiels".

Le litige financier entre les clubs de Nantes et de Cardiff se trouveraient également au cœur de ces faits troublants. Willy McKay, l'agent de Sala qui a organisé le vol, "représentait le club français" dans cette opération de transfert de 6 millions d'euros, que les Gallois refusent toujours de payer.

Un voyage en avion pour lequel les dirigeants de Cardiff n'ont pas été consultés. Ces derniers envisageraient dès lors des poursuites pénales pour "homicide involontaire" contre le FC Nantes. Une décision devrait être prise dans les prochains jours.