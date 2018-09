publié le 07/09/2018 à 16:25

Les larmes des proches et des anonymes roulent sur les joues encore brunies par l'été. Vendredi 7 septembre, la cathédrale de Bourges est en fleurs et en deuil. Elle accueille les obsèques d'Arthur Noyer, la première victime de Nordahl Lelandais, qui ont débuté sur les coups de 14h30.



Un millier de personnes environ étaient attendues à la cérémonie, dont la famille proche du caporal disparu en avril 2017, ses parents Cécile et Didier Noyer, son frère Quentin, ainsi que la famille de la petite Maëlys, la deuxième victime de Nordahl Lelandais, comme ils l'avaient annoncé sur RTL le matin-même. Mais aussi les militaires du 13e Bataillon de chasseurs alpins, auquel il appartenait.

À l'entrée de la cathédrale, une feuille d’arbre (verte) en plastique et une petite rose (verte en papier crépon) ont été distribuées, selon le reporter de RTL sur place, Christian Panvert. La famille avait demandé une petite touche de vert, la couleur préférée du défunt.

Les parents et le frère d'Arthur Noyer accueillent les proches et anonymes aux obsèques d'Arthur Noyer

Pendant la cérémonie - où ni photo ni prise de son n'étaient autorisées - les parents ont pris la parole. Le père, d'abord, a lancé : "Je suis fier de toi, j'espère que tu seras fier de moi". "Je suis effondrée de chagrin. Tu me manques! ", a ensuite déclaré sa mère. À la fin de la cérémonie, son frère Quentin a lu en larmes un texte de Saint-Augustin. Ces derniers mots : "Je vous attends, je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin".

L'avocat de la famille, maître Boulloud, explique sa présence : "C’est ma place d’être là. Il faut accompagner la famille jusqu’au bout même dans les moments les plus douloureux comme ceux qu’elle vit aujourd’hui. C’est très important de voir autant de monde aujourd’hui, avec toute cette compassion. La famille vit une douleur extrême. Elle n’avait pas revu Arthur depuis un an et demi. Elle le reverra dans un cercueil, c’est très difficile pour elle".

Les obsèques d'Arthur Noyer se déroulent à Bourges vendredi 7 septembre

Le cercueil transportant Arthur Noyer à la cathédrale de Bourges vendredi 7 septembre

Le rassemblement nécessite un dispositif de sécurité renforcé. Ainsi, une trentaine de policiers municipaux et nationaux ont été mobilisés pour l'événement. Une fouille systématique des sacs à l'entrée de la cathédrale a également été mise en place.