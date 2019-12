Montpellier : 41 blessés dans la collision de deux tramways

et AFP

publié le 02/12/2019 à 18:15

Une collision entre deux rames de tramway impliquant 200 personnes à Montpellier a fait lundi après-midi 10 blessés "en urgence relative" et 41 blessés légers, ont indiqué les pompiers de l'Hérault.

L'accident est survenu sur la ligne 1, alors que les trams transportaient environ 200 passagers, comme l'indique Midi Libre. Dans un tweet, le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Hérault conseille "d'éviter impérativement" le secteur de l'accident, parlant d'une "circulation très difficile" et demandant à "faciliter les secours".

80 pompiers et le Smur ont été dépêchés sur place, avec les policiers du commissariat central de Montpellier et le préfet de l'Hérault Jacques Witkowski, assisté de son directeur de cabinet Richard Smith. Le maire Philippe Saurel et Abdi El Kandoussi, le président de TaM (Transports de l'agglomération de Montpellier), se sont également dépêchés de rejoindre l'équipe de secours sur place.

🔴[#InfoFlash] @SDIS34 vous informe d’un #Accident entre 2 tramways à proximité de l’hôpital Lapeyronie @montpellier_ Évitez IMPÉRATIVEMENT ce secteur circulation très difficile Facilitez l’accès aux #Secours Jacques Witkowski @Prefet34 et Contrôleur général Eric Flores sur place pic.twitter.com/VC4gqsSJmU — Pompiers 34 (@SDIS34) 2 décembre 2019

Si la cause de l'accident n'a pas encore été indiquée, les personnes blessées souffrent pour la plupart de traumatismes crâniens liés à des collisions sur les vitres, les sièges et les barres de maintien.