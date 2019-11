Avions : pour payer moins cher, mieux vaut réserver son vol deux mois à l'avance

publié le 28/11/2019 à 06:02

Pour payer moins cher son vol, mieux vaut s'y prendre en avance. Le constat est évident mais pour bénéficier du meilleur tarif, deux mois avant le départ semble être le moment le plus propice, que ce soit pour les courts et les longs courriers.

Réserver un vol aller-retour en classe économique (celle testée par l'étude menée par le site Kayak), hors-Europe 51 jours en avance permet aux voyageurs de réaliser des économies de 42 % par rapport à une réservation le jour du départ, moment où le prix des vols est le plus élevé. Par exemple, les billets sont 49% moins chers 51 jour avant le départ par rapport au prix le plus cher pour aller à New-York, ou 32% à 69 jours du départ pour Pointe-à-Pitre.



Le mardi est quant à lui le meilleur jour de la semaine pour acheter ses billets, c'est 13% moins cher que le samedi.

Europe : achetez votre billet 63 jours avant le départ

Pour l'Europe, le constat est similaire, une réservation 63 jours avant le départ garantit le prix le plus intéressant et permet de réaliser des économies allant jusqu’à 56 %. Pour aller à Porto, le meilleur moment pour réserver est 61 jours avant le départ (61 % d'économie potentielle), 106 jours pour Amsterdam (59 %). Le mardi est même 23% moins cher que le dimanche. Toutefois, les économies réalisées varient selon la période, l’offre et la demande.

Même constat pour les hôtels, sauf que le meilleur moment pour réserver est cette fois 4 mois à l'avance, ce qui permet d'économiser jusqu'à 49% pour l'Europe, et 69% pour les destinations hors du vieux continent. Cette année, Santa Cruz de Tenerife pour l'Europe, Phuket et Manille en Asie sont les destinations qui ont enregistré le plus grand nombre de recherches sur le site.