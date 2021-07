Michel Fourniret : "Le Nouveau Détective" retrace l'itinéraire sanglant du tueur en série

Entre 1987 et 2003, et Michel Fourniret a violé et assassiné près de onze fillettes et jeunes femmes, dans l'Est de la France et en Belgique. Il est également suspecté d'être à l'origine de 21 affaires de disparition de jeunes femmes.

Le tueur en série français est décédé le lundi 10 mai à l'âge de 79 ans, emportant avec lui de nombreux secrets. Celui qu'on surnommait "l'ogre des Ardennes" était obsédé par les jeunes vierges et n'a eu de cesse de jouer au chat et à la souris avec les policiers.



Dans un numéro hors série de 100 pages, actuellement en kiosques, Le Nouveau Détective revient sur le parcours du tueur à travers des reportages et des enquêtes inédites. Le magazine explore la perversité de ce pédocriminel et ses épouvantables confessions, sa rencontre avec le gang des postiches ou encore la complicité de son épouse Monique Fourniret.

Un récit complet, construit en 13 chapitres chronologiques, nourri de documents et de témoignages exceptionnels. Le Nouveau Détective dévoile également des séquences plus méconnues : comment l'une des victimes de Fourniret a survécu par miracle grâce à une simple cravate ou comment le tueur en série s'est fait embaucher comme surveillant d'une cantine d'école primaire.

Numéro hors série affaire Fourniret du "Nouveau Détective" Crédit : Le Nouveau Dédective

