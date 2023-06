Meurtre du Chemin du Pavillon : le voisin est-il coupable ?

Le coupable idéal ? Depuis sept ans, Gilles Tourny, un retraité de 73 ans atteint d'une maladie neurodégénérative, clame son innocence dans une affaire de meurtre. Il est accusé d’avoir abattu de sang froid, un soir du printemps 2016, son voisin et proche ami, Fernando Mourao. Mais depuis cette sanglante nuit du mois de mars 2016, il n'a eu cesse de nier les faits.

Vendredi 25 mars 2016, Adelia et Marie-France viennent frapper à la porte de leur frère, Fernando Mourao, au Chemin du Pavillon, une petite voie à l'écart du bourg de Châteaumeillant, à une heure de Bourges. Les sœurs sont inquiètes, car Fernando, 60 ans, ne répond pas depuis deux jours au téléphone. En entrant dans la maison de leur frère avec le voisin et ami de celui-ci, Gilles Tourny, ils découvrent une scène de crime en désordre et le corps de Fernando Mourao recroquevillé dans une mare de sang.

Les premiers suspects

La police découvre que quatre balles de calibre 38 ont été tirées : deux depuis l'extérieur et deux autres depuis l'intérieur, en direction de la victime. "C'est une véritable exécution, c'est une arme de professionnel, un 38, on ne retrouve pas ça sous le pied d'un cheval", observe le criminaliste Roger-Marc Moreau.

Le crime s'est sans doute déroulé dans la nuit de mercredi à jeudi, 36 heures avant la découverte du corps. Marie-France a la certitude qu'il a été assassiné. "Je me suis effondrée, je me suis mise à hurler : 'Ils l'ont tué, ils l'ont tué'. Dans ma tête, c'était Eric S. qui avait fait le coup", raconte-t-elle aux enquêteurs.

L'entourage de Fernando Mourao aiguille les gendarmes vers un couple de gens du voyage, Eric et son épouse Sabrina. Fernando avait eu une aventure avec elle, et ont eu un enfant, dont il revendiquait la paternité devant les tribunaux. Placés en garde à vue, l'enquête sur le couple ne mènera nulle part et aucune charge ne sera retenue contre eux.

L'adultère comme motif ?

Alors que l'enquête stagne, un témoin raconte finalement que Gilles Tourny, le voisin, a eu une relation adultère avec l'ex-femme de Fernando Mourao, et ce dernier aurait eu en retour une aventure avec l'épouse de Gilles. Le mercredi 8 février 2017, les gendarmes placent Gilles et Simone Tourny en garde à vue, qui affirment être innocents.

L'épouse Tourny sera relâchée, mais Gilles, ami depuis plus de quarante ans avec la victime, sera mis en examen pour meurtre. Il nie obstinément les faits et ses avocats parlent d'un dossier vide, sans arme, sans aveux et sans témoins. Quelques pistes justifient l'incarcération du retraité, comme la querelle amoureuse, ou encore l'absence d'inquiétude chez le suspect après que son ami a manqué un rendez-vous le jour de son décès.

2 juin 2017, après quatre mois de détention provisoire, Gilles Tourny peut toutefois quitter la prison de Bourges. Il est placé sous contrôle judiciaire, et part vivre chez sa fille. Depuis, le principal suspect vit un cauchemar, avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, selon son avocat qui regrette que l'enquête stagne, malgré ses demandes de démise en examen, qui n'ont pas abouti à un procès. Malade, les proches de Gilles Tourny espère cependant qu'il sera innocenté avant la fin de sa vie.

Il reste aujourd'hui le seul suspect. Pourtant, Roger-Marc Moreau, le criminaliste travaillant sur l'affaire à la demande de la famille Tourny, estime que "les seuls à avoir un véritable mobile dans cette affaire, c'est ce couple, d'autant plus que l'homme l'avait menacé de mort". Ce couple, c'est Eric et Sabrina, avec qui Fernando a eu une liaison et un fils, précise-t-il.









Les invités de "L'Heure du crime"

- Roger-Marc Moreau, criminaliste



- Me Juliette Chapelle, avocate de deux frères et deux sœurs de Fernando Mourao

