Meurtre de Sabine Dumont : cette affaire est-elle liée à trois autres disparitions de petites filles ?

Au printemps 1987, Sabine Dumont est retrouvée morte à Bièvres, dans l'Essonne. La petite fille de 9 ans est nue et a été violée, un mode opératoire qui conduit les autorités à rapprocher son meurtre de celui de trois autres enfants dans la région. Le prénom de Sabine vient s'ajouter à ceux de Virginie, Hemma et Perrine. Les quatre dossiers sont aujourd'hui entre les mains du pôle cold-case de Nanterre.



"Il y a des similitudes concernant l'affaire d'Hemma Davy-Greedharry et de Sabine puisqu'elles ont un petit peu été retrouvées dans les mêmes conditions, explique Gaëlle, la sœur de Sabine dans Les Voix du crime. En tout cas, l'auteur des faits a essayé de mettre le feu à leur corps et elles ont été retrouvées toutes les deux assez proches de leur domicile."

Pour autant, elle ne se risque pas à relier la totalité des dossiers entre eux. "On n'en sait rien, soupire-t-elle. Peut être que ce n'est pas le même, parce que peut être qu'il y en a un qui s'est inspiré aussi justement de ce qui a été fait avant pour brouiller les pistes. Encore une fois, c'est très, très, très compliqué de s'avancer sur ce type de décision, en tout cas de conclusions. Parce que peut-être que oui, et puis peut être que non."

L'espoir n'est jamais complètement parti Gaëlle, soeur de Sabine

Cette piste du tueur en série, rapproche les familles de victimes qui se regroupent en association. "On faisait des petites réunions pas de travail, mais de discussions et d'échanges, se souvient Gaëlle,. Et puis ça nous permettait de nous rencontrer et d'échanger aussi sur ce sujet-là, entre autres mais pas que. Sur notre vie de tous les jours aussi parce qu'on avait vécu le même drame donc on pouvait se comprendre".

À cette époque, Gaëlle était persuadée que les autorités allaient vite retrouver et arrêter celui qui avait fait du mal à sa sœur. Surtout, avec les progrès scientifiques : dans les années 2000, il est possible d'identifier et de comparer la trace ADN retrouvée sur le corps de Sabine avec le registre collectant ceux de potentiels agresseurs. Les analyses sont lancées... sans succès.

"L'espoir n'est jamais complètement parti non plus, rassure Gaëlle. C'est juste que parfois on a des petits pics de très très gros espoirs où on se dit 'Ah, peut être', mais avec les années, on arrive quand même à gérer ça et à relativiser". Trente-six ans après, elle ne se voit pas "quitter ce monde sans savoir" ce qui est arrivé à sa petite sœur Sabine.