Sabine Dumont voulait acheter de la peinture blanche. Le 27 juin 1987, ses parents l'autorisent à se rendre seule au centre-ville de Bièvres (Essonne). Les heures passent, mais elle ne revient pas.

Le jour-même, toute sa famille se lance à sa recherche dont sa sœur Gaëlle, âgée de 14 ans à l'époque. "J'appelle mon père à son travail qui revient tout de suite et qui file au commissariat prévenir de la disparition de sa fille", raconte-t-elle dans Les Voix du crime. Très vite, il apparaît que Sabine a disparu à quelques centaines de mètres de chez elle.

Son corps est retrouvé le lendemain au bord de la nationale, nu. Ses vêtements sont éparpillés un peu plus loin. Gaëlle l'apprend alors qu'elle est à la maternité pour rendre visite à son autre sœur, qui vient d'accoucher. "C'est mon beau frère qui me l'a appris", se souvient-elle. "Je le vois arriver au bout du couloir et je vois son regard. Je comprends quand je le vois, il me regarde. Il me fait non de la tête. Je vois bien ses yeux pleins de larmes et il me dit 'On l'a retrouvée'".

A cette époque là, malheureusement, il y a eu quatre petites filles qui ont disparu un peu dans les mêmes conditions Gaëlle, soeur de Sabine

Trente-six ans après, Gaëlle peine à se souvenir des jours qui ont suivi. Elle sait simplement que son "monde s'est effondré". "Le dimanche soir sur le journal de 20 Heures, il y a eu un flash info pour expliquer... se remémore-t-elle. Je ne sais pas s'ils ont dit que Sabine était disparue ou qu'elle avait été retrouvée. Il faut savoir aussi qu'à cette époque là, malheureusement, il y a eu quatre petites filles qui ont disparu un peu dans les mêmes conditions en une période très très, très très courte."

Les trois autres enfants disparues s'appellent Hemma, Virginie et Perrine. Toutes trois ont elles aussi été victimes d’enlèvement, de viol et de meurtre non loin de Bièvres. Aujourd'hui, Gaëlle ne se risque pas à vouloir rapprocher les quatre affaires comme les enquêteurs avaient voulu le faire à l'époque.

"Il y a des similitudes concernant l'affaire d'Hemma et de Sabine, puisqu'elles ont un peu été retrouvées quand même dans les mêmes conditions. En tout cas, l'auteur des faits a essayé de mettre le feu à leur corps et elles ont été retrouvées toutes les deux asse