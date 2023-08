Affaire Maëlys : la juge d'instruction raconte le "tourbillon" de l'enquête

Le 27 août 2017, Maïlys de Araujo, 8 ans, disparaît soudainement lors d'une soirée de mariage à Pont de Beauvoisin, en Isère. Malgré une importante mobilisation, la petite fille reste introuvable. Une semaine plus tard, un suspect est arrêté : Nordahl Lelandais, un ancien militaire de 34 ans, présent lors de la soirée où se trouvait la jeune disparue et ses parents.

Le 3 septembre 2017, Nordahl Lelandais est présenté à la juge d'instruction Gaëlle Bardosse, mais la tâche est complexe : "Dès le début, il va contester tout ce qu'on va lui présenter et tous les éléments qui vont nous permettre de le mettre en examen", explique la magistrate dans Les Voix du Crime.

Vidéo surveillance le montrant laver son véhicule, "extinctions de téléphones surprenantes"... Malgré les contestations du suspect, les éléments à charge s'accumulent et permettent finalement la mise en examen du suspect. Mais les choses se compliquent : l'homme nie toute implication.

Pour Gaëlle Bardosse, la tâche est complexe, "parce qu'il y a l'enjeu de la disparition, l'enjeu de retrouver une enfant, de savoir ce qui va arriver, et il y a l'enjeu d'un dossier qu'il faut tenir et ne pas commettre d'erreur de procédure". "Évidemment, on est juge, on est là pour ça : garder la tête froide, même quand c'est le tourbillon autour", ajoute-t-elle.



L'enquête avance et d'autres éléments accablent Nordahl Lelandais, notamment une vidéo de la commune, qui le montre dans son véhicule en présence d'une petite silhouette. L'homme réfute une nouvelle fois les accusations. "Ce qui est compliqué, c'est de se dire, qu'est ce qu'il faudrait pour qu'il accepte au moins de dire ce qui s'est passé, pour qu'il donne des réponses ?", poursuit Gaëlle Bardosse.

La magistrate en est convaincue : il manque un élément pour le faire avouer. Face au silence de Nordahl Lelandais, la juge joue sa dernière carte : c'est elle qui va insister auprès de la gendarmerie pour faire une nouvelle analyse du véhicule du suspect.

"L'expert pensait que tout avait été fait, et à un moment donné, il a pu exprimer qu'il pensait que ce n'était peut être pas utile. Nous avons dit si ce n'est pas question d'être utile ou pas utile, on le fait coûte que coûte", relate la juge.



La persévérance de Gaëlle Bardosse finit par payer : l'ADN de la petite Maëlys est retrouvé dans la voiture de celui qu'on suspecte depuis le début de l'enquête. Face aux preuves, Nordahl Lelandais avoue et les conduit sur les lieux où il a enterré Maëlys. Les restes de la petite fille sont retrouvés. L'homme raconte sa version des faits : le soir de la réception du mariage, il n'aurait pas réussi à se contrôler face aux pleurs de l'enfant et lui aurait alors porté un coup fatal.



Aujourd'hui, Gaëlle Bardosse garde un "souvenir particulier" de cette affaire, qu'elle ne pourra jamais oublier. "Il y a des jours où c'est un tourbillon quand même, personnel et professionnel, confie-t-elle. C'est difficile à exprimer, on ne peut pas se dire content, satisfait d'être dans ce dossier. Je n'avais jamais connu à ce point cette pression autour. C'était ça qui était infernal."