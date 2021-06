Meurtre de Claude Dray : le mystère de la Villa Madrid

Le 25 octobre 2011, un peu avant 8 heures du matin, Abdallah, le majordome de Claude Dray, emprunte l'ascenseur intérieur de l'hôtel particulier de la Villa de Madrid à Neuilly-sur-Seine. Son patron, Claude Dray, 76 ans, vient de subir une lourde opération chirurgicale aux intestins et a besoin de soins réguliers. Il se dirige vers sa chambre avec une infirmière.

Il trouve alors le corps du milliardaire, allongé par terre en tee-shirt et caleçon. Il est écroulé entre sa chambre et le couloir qui mène à un petit coffre fort. Claude Dray a été touché par trois balles : une dans la cuisse, une dans le dos et une dernière dans le cou. Rien n'a été dérobé dans la maison.

Le majordome est la dernière personne a avoir vu Claude Dray vivant la veille. Il explique qu'il n'a rien entendu de suspect au cours de la nuit. Il est rapidement mis hors de cause. Les enquêteurs de la brigade criminelle sont confrontés à une interrogation de taille : comment le tueur est-il entré dans la résidence ? Les deux digicodes sont connus que de quelques personnes et sont déconnectés tous les soirs, les portes sont verrouillées et les caméras de surveillance filment tous les accès. Pour autant, ils ne trouvent aucune trace de l'intrus.

Nos invités

Stéphane Sellami, journaliste

Me Jean-Marc Fedida, avocat de Arnaud Mimran

Me Cyril Bonan, avocat de la famille Dray

Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jean-Alphonse Richard. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.