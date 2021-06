Nadine Chabert : disparue sans témoin il y a 18 ans

publié le 07/06/2021 à 21:12

Le mercredi 11 juin 2003, aux alentours de 17h30, le commissariat de Fos-sur-Mer reçoit plusieurs appels qui signalent tout la même disparition : celle de Nadine Chabert, une femme mariée de 34 ans, maman d'une petite fille de 12 ans. Une amie de Nadine s'inquiète car elle ne s'est pas rendue à son audience de non-conciliation devant le juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence. Nadine Chabert est en instance de divorce. Ultime détail troublant noté par la police.

Le commissariat prend l'affaire au sérieux : cela ressemble à une disparition inquiétante. L'hypothèse d'un accident est envisagée, mais les premières vérifications effectuées auprès des hôpitaux et des pompiers ne donnent rien. Son mari ne s'est pas manifesté. Il est contacté par le commissariat et indique ne pas comprendre toute l'agitation.

Il explique être en déplacement professionnel à Toulon et est sommé par la police de rentrer. Il se présente au commissariat deux jours après la disparition de sa femme et explique qu'elle se trouve en stage à Paris. Le mari de Nadine, Patrick Chabert, dit ignorer la convocation devant le juge pour divorcer et annonce s'être rendu dans l'après-midi aux obsèques de sa grand-mère maternelle près d'Arles. Les perquisitions et vérifications vont se multiplier mais aucune trace de la disparue, son téléphone ne répond plus.

Nos invités

Séverine Pardini, journaliste

Me Claude Llorente, avocat qui a fait acquitter Patrick Chabert

Me Denis Fayolle, avocat d'Emilie Chabert

