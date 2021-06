L'affaire OJ Simpson : le procès du siècle

publié le 10/06/2021 à 21:10

Le 12 juin 1994, aux alentours de 22h15, un chien apparaît affolé dans le quartier de Brentwood. Il a les pattes maculées de sang. Un couple de résidents le prend en charge, mais il semble vouloir retrouver sa maison. Il marque un arrêt devant le 875 South Bundy Drive. Le couple aperçoit une immense flaque de sang. Le 911 est immédiatement alerté.

Les premiers policiers sur les lieux découvrent le corps d'une femme, poignardée plusieurs fois à la tête et au cou. Un homme gît un peu plus loin près d'un arbre lacéré de coups de couteau à la poitrine et au cou. Les victimes sont Nicole Brown, 35 ans et Ronald Goldman, 25 ans. Ce dernier est un serveur dans un restaurant proche, le Mezzaluna. Il est venu rapporter une paire de lunettes oubliée par Nicole, au restaurant le soir-même.

Nicole Brown est l'ex-épouse de la star du foot et de la télé OJ Simpson, 46 ans. Le couple a divorcé deux ans plus tôt. Les ex-époux ont passé une partie de la journée ensemble et ont chacun dîné de leur côté. La police apprend que OJ a pris un vol le soir-même pour Chicago pour participer à un tournoi promotionnel de golf. Il est sous le choc, mais ne demande à aucun moment de quoi est morte Nicole. OJ rentre immédiatement à Los Angeles, mais fait déjà figure de suspect.

Nos invités

Philippe Coste, journaliste, correspondant aux USA

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des Etats-Unis. Son dernier livre : "First Ladies" avec Dominique Simmonet aux éditions Tempus

