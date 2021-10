Metz : un pharmacien suspecté d'avoir détourné près de 800.000 euros à la CPAM

Le chiffrage de cette gigantesque fraude est encore "en cours", précise le parquet de Metz (Moselle). Deux hommes, dont un pharmacien, ont été interpellés le 14 septembre dernier dans une affaire d'arnaque à la CPAM. Le professionnel est soupçonné d'avoir détourné au moins 780.000 euros aux caisses primaires d’assurance maladie de Moselle et de Meurthe-et-Moselle. Nos confrères de Lorrain actu rapportent par ailleurs que ce montant pourrait dépasser le million d'euros.

Ce professionnel, qui officiait à Metz, est suspecté "d’avoir délivré de fausses factures et de fausses ordonnances", détaille le journal 20minutes. L'homme aurait mis sur pied cette fraude dans le but d'obtenir des remboursements de l'État pour des médicaments qui n'ont jamais été délivrés.

L’Agence régionale de santé a repéré des virements de la pharmacie en faveur d'un compte bancaire d'une personne. Le praticien aurait ainsi blanchi plus de 200.000 euros "via plusieurs comptes". Pour l'heure, on parle de 780.000 euros détournés, et ce montant pourrait être encore plus important. Il pourrait s'élever à 1,1 million d'euros, selon un article du site d'information Actu17.

Les deux individus interpellés ont été mis en examen. Le pharmacien est soupçonné de faits de "fraude par délivrance de remboursements indus de médicaments non délivrés", "faux" et "blanchiment", a indiqué le parquet de Metz.