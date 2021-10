Une nouvelle escroquerie sévit sur Internet : de faux mails de notaires poussent certains acheteurs à "effectuer un virement bancaire sur le compte d'escrocs", explique le site d'information MoneyVox. Des victimes de cette fraude ont perdu des sommes allant de 30.000 à 50.000 euros en payant leur premier acompte par virement bancaire pour un bien immobilier récemment acquis, rapporte l'association de consommateurs Que Choisir. "Un faux courriel d'un vrai notaire a induit en erreur" les personnes ciblées par l'arnaque, explique son site.

D'après les premiers éléments de l'enquête, la boîte mail du notaire en question aurait été piratée "pour permettre aux criminels de se montrer le plus convaincant possible". Le courriel envoyé résumait tous les détails de la vente avec en pièce jointe un relevé d'identité bancaire (RIB) de l'étude. Or, les coordonnées bancaires n'étaient pas celles du compte de l'étude, mais celles d'un compte basé à l'étranger.

Face à plusieurs plaintes "similaires", la gendarmerie a lancé une enquête toujours en cours. Déjà cet été, le Conseil supérieur du notariat avait constaté le piratage de nombreuses boîtes électroniques de professionnels.