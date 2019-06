publié le 05/06/2019 à 23:05

Une habitante de Marseille a porté plainte contre la crèche qui avait oublié son fils dans un parc du IIe arrondissement de la ville, rapporte le Parisien.



Le 22 mai dernier, les dix enfants de la crèche "la Patate" sont emmenés comme chaque jour par leurs accompagnants dans un parc. Ce mercredi-là pourtant, le personnel oublie de compter les petits en quittant les lieux et laisse Pablo, 2 ans et demi, seul dans le parc.

"Pablo a erré dans la rue pendant une demi-heure avant qu’un homme ne le trouve et ne le ramène à la crèche", s'insurge sa mère dans les colonnes du Parisien. "Le personnel n’a pas pris l’identité de cette personne ni ses coordonnées et ne nous a prévenus que le soir de ce qui c’était passé, c’est inadmissible", s'emporte celle qui cherche désormais à retrouver cet inconnu. "Notre fils nous a dit que ce monsieur n’était pas gentil", précise-t-elle.

La crèche aurait tenté de dissuader la mère de porter plainte

Après avoir saisi les services de la mairie et la Protection maternelle et infantile (PMI), la mère de l'enfant a également déposé plainte contre la crèche. "Nous sommes atterrés par la réaction de la crèche, qui a attendu toute la journée pour nous parler de ce qu’il s’est passé, et par son directeur qui a tenté de venir jusqu’à notre domicile pour nous dissuader d’engager des poursuites", a-t-elle assuré à 20minutes.fr.



La mère de Pablo explique également que son fils est particulièrement bouleversé par cet épisode. "Aujourd’hui, il est extrêmement choqué, souffre d’insomnie, il est mutique et nous demande constamment pourquoi la crèche l’a laissé tout seul dans la rue (...) Pablo voit un pédopsychiatre depuis cette histoire et n’a pas remis les pieds à la crèche ! Je m’inquiète des traces que cela va laisser chez lui dans l’avenir, mais aussi pour les autres enfants", explique-t-elle.