États-Unis : un enfant autiste émeut un salle de concert de musique classique

La salle symphonique de Boston se souviendra longtemps de son concert du dimanche 5 mai. Non pas pour la prestation délivrée par un orchestre qui a joué la Musique funèbre maçonnique de Mozart mais pour un instant, un bref instant, qui a marqué l'ensemble du public. À la fin du concert et juste avant que le public ne remercie les musiciens par des applaudissements, un puissant "Whaouh" a retentit dans la salle. Celui-ci provenait d'un enfant, émerveillé par la musique qu'il venait d'entendre.



Dans la foulée, les autres spectateurs ont ri et applaudi cet enfant qui a oublié les conventions sociales des salles de concert durant ce moment spontané de pure admiration. Le directeur de l’orchestre est même aller jusqu'à raconter que c’est "l’un des plus beaux moments qu’il y ait eu l’occasion de vivre en quarante ans de carrière". Il s'est donc lancé à la recherche de son jeune admirateur.

Il a d’abord lancé un appel, sur Internet, relayé par les médias locaux de Boston pour identifier ce petit garçon. Il a aussi envoyé un courriel à tous les spectateurs qui avaient acheté des billets pour le concert. Il a finalement trouvé Stephen Mattin, qui était venu avec son petit fils de 9 ans, Ronan, qui est donc le fameux auteur du "Whaouh". Une exclamation qui n'a pas manqué de surprendre son grand-père pour une raison particulière puisque Ronan est autiste.

Mozart makes us feel that way, too! Help @handelandhaydn find this child: https://t.co/TsjEQmeSYX pic.twitter.com/FYpXmOT8hl — 99.5 WCRB, Classical Radio Boston (@995WCRB) 8 mai 2019

Ronan ne parle que très rarement

Stephen Mattin a été bouleversé d’entendre son petit fils de 9 ans s’exclamer ainsi par son admiration quand l’orchestre a fini de jouer. Il l‘a raconté le soir même au reste de la famille, en rentrant chez lui et tout le monde a partagé son émotion. Notamment à la mère de Ronan, qui a compris à quel point ce moment devait être très spécial pour que son fils s’exprime ainsi et qu'il sorte de son silence.



Car oui, Ronan ne parle pas. Pas un mot ni un un son ne sortent de sa bouche. Son grand-père dit qu’il peut compter sur les doigts d’une seule main le nombre de fois où il a vu son petit-fils exprimer ce qu’il ressent.



Mais Mozart a réussi à percer cette cloison qui l’enferme, la musique a atteint son cœur et son esprit, et lui a donné la force de communiquer ce qu’il ressent. De quitter brièvement son monde pour rejoindre le notre ou plutôt laisser notre monde entrer dans le sien. Alors le directeur de l’orchestre a fait venir un violoncelliste chez Ronan, et il sera invité lors d’un prochain concert à rencontrer les autres musiciens.