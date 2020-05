publié le 02/05/2020 à 08:26

Les coiffeurs souhaitent montrer leur solidarité envers le personnel soignant. Un coiffeur du centre-ville de Marseille, David Louder, a installé dans l'IHU Méditeranée Infection, l'Institut hospitalo-universitaire du professeur Raoult, un salon de coiffure éphémère. Des coupes et des brushings gratuits pour donner du baume au cœur au personnel de l'Institut plongé dans la lutte contre le coronavirus.

Au deuxième étage de l'Institut, la salle de réunion 202 est devenue un lieu de rendez-vous, plus prisé encore que la machine à café. Alors bien entendu il n'y a pas de bac à shampoing, mais les grands miroirs, un peu hétéroclites c'est vrai, sont bien accrochés et tout le matériel est à disposition : paires de ciseaux, brosses, tondeuses et sèche-cheveux. Ici, ça papaute comme dans un vrai salon de coiffure.

Cette idée d'ouvrir un salon dans l'hôpital revient à David Louder. Patron de cinq salons de coiffure dans le centre de Marseille, il n'en pouvait plus de se sentir inutile depuis leur fermeture. Sur 35 salariés, David a réussi à convaincre une quinzaine d'employés pour venir par brigade tenir ce salon. Alors, bien entendu, il y a des contraintes pour coiffer ce personnel potentiellement au contact du virus. Surblouses obligatoires et les masques et gants sont de rigueur.

Le Professeur Raoult est lui aussi passé au salon

Pour Alexandra, c'est "un honneur et une fierté" d'avoir repris sa paire de ciseaux dans ces conditions. C'est aussi l'avis de tous les personnels de l'IHU qui passent entre leurs mains : de la secrétaire au professeur, en passant par les chercheurs et les stagiaires. Agnès, par exemple, est technicienne de laboratoire et repart le sourire aux lèvres après avoir été bichonnée.

Et puis cerise sur le gâteau, le Professeur Didier Raoult est lui aussi passé au salon. David a eu "le privilège", dit-il, de coiffer le célèbre infectiologue. Autre avantage pour le coiffeur avec cette expérience, lui et ses salariés savent déjà de quelle manière ils vont travailler lorsqu'il les salons rouvriront le 11 mai.

Le Professeur Didier Raoult coiffé par Didier Louder. Crédit : dailymotion