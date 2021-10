Toulouse : un homme porté disparu depuis près de deux mois, un appel à témoins lancé

Frank Mounier, 38 ans, a disparu depuis près de deux mois laissant ses proches dans l'angoisse et les enquêteurs dépourvus de piste sérieuse pour le moment. Le mardi 17 août dernier, le trentenaire était parti de son domicile dans le nord de Toulouse, où il vivait en colocation, en laissant sa carte bancaire, son téléphone et ses papiers d'identité. Au moment de sa disparition, M. Mounier portait un haut noir, un bermuda beige et des rangers calmel, décrit France bleu.

Des recherches restées vaines jusqu'ici. Les policiers de l’unité départementale de protection de la famille ont alors lancé ce jeudi un appel à témoins, dans l'espoir de recueillir des témoignages pour guider les investigations.

L'homme porté disparu est costaud et mesure 1,75 m. Comme le détaille le journal 20minutes, "il a les cheveux noirs, en brosse sur le dessus et rasés sur les côtés", et porte une longue barbe noire. Enfin, la victime a un gros tatouage sur son avant-bras qui représente un arbre avec un crâne au pied du tronc.

"Si vous avez des informations", les forces de l'ordres vous prient de "contacter l'unité départementale de protection de la famille de Toulouse" au 05.61.12.81.82 ou au 05.61.12.77.77.