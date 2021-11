Marie-Anne Erize, la disparue de San Juan

Photo non datée d'Anne-Marie Erizé Tisseau, née en Argentine, qui a disparu le 10 octobre 1976 dans la ville de San Juan.

Le 15 octobre 1976, en milieu de matinée, une jeune femme se rend dans une petite boutique de réparation de bicyclettes dans le centre ville de San Juan, en Argentine. Marie-Anne Erizé vit là depuis quelques mois. Cette Française de 24 ans, née en Argentine, travaille dans des oliveraies et donne des cours d'alphabétisation et de français aux plus démunis.

Marie-Anne veut faire réparer les freins de son vélo. Elle le confie à la boutique et les prévient qu'elle reviendra le prendre à midi. Lorsqu'elle revient le chercher, en sortant du magasin, un homme lui saute dessus et essaie de la saisir par le bras. Le patron de la boutique essaie de s'interposer, mais il est aussitôt collé au mur par trois hommes armés.

La Française se débat et appelle au secours. Elle est jetée à l'arrière d'un véhicule, lui-même suivi par deux autres voitures. La vendeuse du kiosque à journaux est la dernière personne à apercevoir Marie-Anne Erizé vivante.

Nos invités

Philippe Broussard, rédacteur en chef adjoint de la rédaction du journal Le Monde, auteur du livre « La disparue de San Juan » chez Stock

Roger le Loire, juge d’instruction

Maître Sophie Thonom, avocate de la famille Erize