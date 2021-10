Fiancés de Fontainebleau : qui a tué Anne-Sophie Vandamme et Gillet Naudet ?

1 décembre 1988 à Fontainebleau, de gendarmes et militaires lors des recherches suite à la disparition de Gilles Naudet et Anne-Sophie Vandamme, et dont les corps furent retrouvés dans le massif des Trois pignons, tués par balle, le 10 janvier 1989.

Le 10 janvier 1989, vers 12h15, quatre chasseurs se trouvent en forêt de Fontainebleau. L'un des hommes est attiré par une chaussure de tennis blanche qui émerge sous quelques branchages. Ils s'approchent. Il y a deux corps : un homme et une femme. Entre le couple, il y a le cadavre d'un petit chien blanc, porteur d'un collier portant un nom et un numéro. Pour les gendarmes pas de doute, il s'agit de Gilles Naudet et Anne-Sophie Vandamme, tous deux âgés de 25 ans et de leur chien Dundee. Ils étaient portés disparus depuis le 31 octobre 1988.

Au lendemain de la découverte, les recherches reprennent dans le massif de Coquibus, une zone en partie marécageuse et difficile d'accès. Ils trouvent plusieurs indices : un caban bleu, une manche de pullover, deux dents mais surtout deux douilles de 22 long rifle portant l'inscription R et huit autres, toujours de calibre 22.

Les légistes examinent les corps des victimes. Gilles Naudet a été tué d'un tir de petit calibre dans la nuque et a également touché à l'épaule et au visage. Anne-Sophie Vandamme a elle aussi reçu une balle dans la tête. Le chien Dundee a été exécuté de la même façon, des balles dans le thorax et la tête.

L'autopsie livre un scénario qui fait froid ans le dos. Après avoir été blessés par plusieurs tirs de 22 long rifle, Gillet Naudet et Anne-Sophie Vandamme et le chien Dundee auraient été achevés d'une balle tirée à bout portant. Il s'agit bien d'une exécution.

Christian Porte, journaliste, auteur du livre « Les fiancés de Fontainebleau » chez JPO Editions, collection Jacques Pradel

