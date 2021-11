Crédit : Susan MAY TELL / AFP

Photo prise le 11 juin 1985 à New York montrant le mondain britannique Claus von Bülow, accusé de la tentative de meurtre de sa femme Sunny von Bülow en 1979, lors d'une conférence de presse.

L'INTÉGRALE - L'affaire Von Bulow : argent, sexe et insuline

L'INTÉGRALE - L'affaire Von Bulow : argent, sexe et insuline

Le 21 décembre 1980, Martha Crawford Von Bulow, communément appelée "Sunny", a passé la journée avec son fils et sa fille. Elle se trouve à son domicile de Newport et ne se sent pas bien. Elle demande à son mari, Claus Von Bulow, qu'on lui serve sa soupe. Son fils l'accompagne jusqu'à sa chambre. Son mari la rejoint puis s'enferme avec elle.

Le lendemain, vers 11 heures, Claus Von Bulow, de retour d'une balade au bord de l'océan s'étonne que sa femme ne soit toujours pas descendue. Il retrouve Sunny sans connaissance sur le carrelage de la salle de bains. Elle respire mais demeure inerte.

Sunny passe trois semaines à l'hôpital Brigham à Boston, puis est transférée au Columbia Presbysterian à New York. Les médecins diagnostiquent un coma profond et sans doute irréversible.

Les deux enfants de Sunny sont troublés par ce brutal malaise. Curieuse coïncidence : l'année précédente à la même période, Sunny était déjà tombée dans le coma.

Nos invités

Nicole Bacharan, auteure, historienne et politologue. Spécialiste de la société américaine. Auteure du livre « Du sexe en Amérique, une autre histoire des Etats-Unis » aux éditions Robert Laffont. Son dernier livre : « Les grands jours qui ont changé l’Amérique » aux éditions Perrin.