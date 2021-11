L'affaire du docteur Muller : les secrets du pavillon d'Ingwiller

Le 8 novembre 1999, à 21h24, le centre opérationnel de la gendarmerie de Strasbourg reçoit un appel d'urgence d'un homme alertant sur le suicide de sa femme. Les gendarmes sont rapidement sur les lieux. Le corps de Brigitte Muller, 42 ans, git sur le dos, dans la cave. La partie droite de son visage a été arrachée par l'impact.

Le docteur Muller dit être rentré chez lui vers 19h40, après une consultation à l'extérieur. Il a diné avec son épouse, Brigitte et leur fils. Le médecin explique qu'ils ont discuté, il s'est installé devant la télé et a entendu une détonation. Il a trouvé Brigitte sur le dos et a compris tout de suite qu'il n'y avait rien à faire.

La mort de Brigitte est totalement incompréhensible pour le docteur Muller. Il déclare que son épouse ne semblait pas préoccupée ce soir-là. L'autopsie indique que Brigitte Muller avait consommé deux antidépresseurs à très petite dose. Il est également conclu que Jean-Louis Muller n'a pas tiré et qu'il n'est pas exclu que son épouse ait tiré. Le 21 février 2000, la procédure est classée sans suite.

Nos invités

Alain Cheval, journaliste aux DNA

Me Michael Wacquez, l’un des avocats de la famille de Brigitte Muller

Dimitri Rahmelow, correspondant RTL dans la région Grand-Est