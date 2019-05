publié le 13/05/2019 à 14:35

Près de six mois après l'interpellation controversée de plus de 150 lycéens à Mantes-la-Jolie (Yvelines), l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) débute ce lundi 13 mai les premières auditions des élèves pour en comprendre les conditions, rapporte France Bleu. Ces auditions devraient durer plusieurs semaines.



Le 6 décembre 2018, au quatrième jour de mobilisation étudiante contre la réforme du bac et contre Parcoursup, la manifestation avait dégénéré à Mantes-la-Jolie, où des voitures et des poubelles avaient été incendiées. Des affrontements avaient opposé forces de l'ordre et lycéens ; aux jets de pierre, les policiers ayant répondu par du gaz lacrymogène.

Finalement, plus de 150 lycéens avaient été interpellés. Mais les vidéos et photos montrant ces jeunes regroupés dans le jardin d'un pavillon, à genoux, mains sur la tête, dans l'attente des fourgons de police devant les embarquer au poste, avaient provoqué l'indignation.

Après avoir été déférés devant la justice, 142 adolescents arrêtés avaient écopé d'un rappel à la loi. Certains d'entre eux vont donc pouvoir s'expliquer et livrer leur version des faits dès ce lundi devant l'IGPN. Selon France Bleu, une quinzaine devraient être entendus aujourd'hui.

À la suite de ces interpellations controversées, l'IGPN avait ouvert une enquête après la plainte pour violences policières déposée à Versailles par le syndicat lycéen UNL. De plus, une quarantaine de familles et l'association SOS Racisme avaient également déposé plainte.