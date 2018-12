publié le 07/12/2018 à 11:28

Le préfet des Yvelines, Jean Jacques Brot, annonce ce vendredi 7 décembre sur RTL qu’une enquête administrative vient d'être ouverte pour découvrir l'identité de l'auteur de la vidéo montrant l'interpellation de dizaines de lycéens par les forces de l'ordre, jeudi 6 décembre. "La réaction des policiers a été proportionnée. Je trouve lamentable d’avoir filmé et diffusé", explique le haut-fonctionnaire, qui rappelle qu'"il n’y a eu aucun blessé et aucune volonté d’humilier" les suspects.



Un total de 146 personnes a été interpellé après des heurts et dégradations dans cette commune des Yvelines, a indiqué à l'AFP le commissaire de la ville. Ces arrestations ont eu lieu après de nouveaux incidents à proximité du lycée Saint-Exupéry, où deux voitures ont été incendiées et où des violences ont éclaté avec la police. Les interpellés sont soupçonnés de "participation à un attroupement armé", a détaillé le commissaire Arnaud Verhille.

Les mains entravées ou sur la tête, à genoux ou assis au sol, des dizaines de jeunes étaient rassemblés dans le jardin d'un pavillon et dans une maison associative par quelque 70 policiers mobilisés pour cette opération. Certains interpellés ont déjà été conduits dans des commissariats du département pour être fixés sur leur sort et savoir si des poursuites sont engagées à leur encontre, selon la source policière.