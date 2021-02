Lyon : les locaux de Génération Identitaire vandalisés

publié le 22/02/2021 à 00:07

Alors qu'une manifestation, réunissant un peu plus d'un millier de militants, se déroulait samedi 20 février à Paris pour protester contre une éventuelle dissolution du mouvement d'extrême-droite, les locaux de Génération Identitaire ont été vandalisés à Lyon, rapporte Le Progrès.

Des tags ont été retrouvés sur la façade du bar La Traboule - Maison de l'identité lyonnaise (5e arrondissement), qui héberge le groupuscule. "Lyon antifa" et "Fachos hors de nos villes", pouvait-on lire. Par ailleurs, la porte du local a été détériorée. Arnaud Payre, membre du bureau politique du mouvement, a indiqué que l'organisation allait déposer une plainte.

"Cela montre une nouvelle fois le vrai visage de violence et de haine de ces groupes fascistes qui prônent le droit d’expression et qui veulent nous faire taire, nous nuire", a-t-il estimé. Et de renchérir : "Nous allons une fois de plus porter plainte et comme d’habitude, il ne se passera rien".

Ce week-end en parallèle de la manifestation parisienne de Génération identitaire, à Lyon la pression a été maintenu contre leur siège national La Traboule dans le Vieux-Lyon. pic.twitter.com/saPtLunydh — Groupe Antifa Lyon (@antifa_lyon) February 21, 2021

Après plusieurs opérations coup de poing, notamment dans les Pyrénées, au col du Portillon, le ministre de l'Intérieur s'était dit "scandalisé" par ces maraudes anti-migrants menées par l'organisation. Gérald Darmanin avait alors annoncé le 13 février dernier la dissolution du mouvement, donnant 10 jours à l'organisation "pour faire valoir ses arguments", explique BFM TV.