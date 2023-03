Bac 2023 : découvrez les corrigés des épreuves de spécialités

Top départ pour le bac 2023. Au total, 536.081 élèves de terminale planchent du lundi 20 mars au mercredi 22 sur les épreuves écrites de spécialité alors que ces dernières étaient menacées par des appels à la grève contre la réforme des retraites.

La réforme du lycée et du bac impose désormais aux élèves de terminale du bac général de choisir deux spécialités parmi un panel de douze enseignements. L'enjeu est important pour eux : les notes obtenues comptent à elles seules pour 32% des résultats du bac, calculés sur 100 points. Et pour la première fois depuis la réforme de 2021, elles seront prises en compte dans les dossiers Parcoursup.

Ci-dessous, nous vous proposons de découvrir les sujets de chaque épreuve et les corrigés rédigés par des professeurs certifiés par l’Éducation nationale.

Bac 2023 : le corrigé de l'épreuve de mathématiques

Le sujet de l’épreuve de spécialité mathématique comporte 4 exercices indépendants, portant sur les “attendus de la classe de terminale” comme le précise le ministère. Chaque candidat ne traite, en 4 heures, que 3 exercices sur les 4 proposés.

Les différents exercices du sujet de mathématiques du bac 2022 faisaient référence aux thèmes suivants du programme :

Exercice 1 : probabilités

Exercice 2 : limites et fonctions logarithmes

Exercice 3 : suites et programmation

Exercice 4 : vecteurs, droites et plans

Le premier exercice est un QCM sur 5 points. Voici les réponses attendues aux différentes questions.

Corrigé épreuve mathématique Crédit : RTL

Retrouvez le corrigé gratuit de tous les exercices de l’épreuve de spécialité mathématiques du bac 2023 avec digiSchool.

Bac 2023 : le corrigé de l'épreuve de spécialité Physique-Chimie

L'épreuve écrite de physique-chimie dure 3h30 et se compose de trois exercices indépendants en lien avec les thèmes du programme.









Trois exercices : sur l’observation de Saturne et la lunette astronomique de Huygens, l’arôme artificiel de banane et la formulation de l’aspirine.

Voici les sujets proposés pour l'épreuve de spécialité physique-chimie du bac 2023 et les grandes notions associées :



Exercice 1 : à la découverte de Saturne (11 points)





Suite à une mise en contexte, les candidats devaient étudier la lunette astronomique de Huygens dans le but de comparer ses observations de Saturne et de ses anneaux à celles de Galilée. La fin de l’exercice est, quant à lui, consacré à l’étude du mouvement du satellite Titan à partir des observations de Huygens.



Exercice 2 : synthèse de l’arôme de banane (5 points)



Dans cet exercice, les candidats devaient comparer plusieurs protocoles permettant de synthétiser au laboratoire une espèce chimique, afin de déterminer quelle synthèse est la plus écoresponsable.



Exercice 3 : une formulation de l’aspirine (4 points)



Pour ce dernier exercice, l’objectif pour les candidats était d’étudier un sachet de médicament contenant de l’acide acétylsalicylique.



Le corrigé de physique-chimie : bac 2023