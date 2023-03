Bac 2023 : 536.000 élèves passent les épreuves de spécialités sur fond de conflit social

Les épreuves de spécialités se déroulent du lundi 20 au mercredi 23 mars, en pleine mobilisation sociale contre la réforme des retraites. Les enseignants grévistes, à l'appel du SNES-FSU, de SUD Éducation et de la CGT Éducation, tiennent des piquets de grève devant certains des quelque 2.600 lycées, centres d'examen. Il ne s'agit pas de blocage, les enseignants opposés à la réforme des retraites, et souvent également opposés à la réforme du Bac qualifié de Bac Blanquer, n'empêchent pas les candidats d'accéder aux salles d'examens. Par leur présence, ils veulent montrer qu'ils ne lâchent rien et promettent une journée de mobilisation et de grève importante jeudi prochain 23 mars.

Ces piquets de grève s'accompagnent d'une grève de la surveillance. L'Éducation nationale avait convoqué plus de professeurs qu'il n'en fallait pour assurer la surveillance des épreuves. Elles peuvent donc se dérouler normalement. Quelques établissements, face à un nombre plus importants de grévistes, se sont contentés, au premier jour de l'examen, d'un seul surveillant par salle au lieu de deux, comme, par exemple, au lycée Aristide Briand de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique où s'est rendu RTL.

Un calendrier pensé pour Parcoursup

C'est la première fois que les épreuves de spécialités se tiennent en mars et c'est pourtant bien le calendrier prévu par la réforme Blanquer du lycée et du Bac. Il aurait dû s'appliquer dès 2021. Mais à cause de la pandémie de Covid, en 2021, les épreuves de spécialités ont été purement et simplement annulées et en 2022, elles ont été déplacées au mois de mai parce que le Covid avait encore perturbé la vie des lycées en janvier et février.

Pourquoi en mars ? Pour éviter le bachotage de fin d'année, pour alléger le mois de juin, et surtout pour que les notes obtenues par les élèves à leurs deux épreuves de spécialités figurent dans leur dossier sur Parcoursup, la plateforme d'accès à l'enseignement supérieur.

Quand les écoles, les formations de l'enseignement supérieur, examineront les dossiers, elles pourront regarder les résultats des élèves au cours des années de Première et de Terminale à travers les notes du contrôle continu, mais aussi, pour la première fois donc, des notes du BAC. Des notes objectivées, qui reposent sur des épreuves nationales, corrigées sur une base commune pour que tous soient logés à la même enseigne. Certains élèves le disent, ils préfèrent être jugés sur ces notes de spécialités, et espèrent pouvoir montrer ce qu'ils valent pour obtenir le vœux d'étude qu'ils préfèrent.



Quid de la suite de l'année scolaire et des programmes ?

35.000 professeurs ont reçu une convocation pour se charger de la correction des copies. Ils disposeront de 4 demi-journées pour effectuer cette tâche. Une commission d'entente permet de poser les bases d'une correction commune. Et à l'issue du travail des correcteurs se tiendra une commission d'harmonisation. Les notes seront communiquées aux élèves le 12 avril sur l'application Cyclades où ils disposent tous d'un espace personnel.

Ces épreuves de spécialités sont particulièrement importantes pour les élèves : elles sont le cœur de leur Bac et pèsent pour un tiers de la note, coefficient 16 chacune. La réforme a fait disparaître les filières, et désormais, les élèves choisissent des spécialités et c'est ce qui fait leur Bac. L'Éducation nationale observe une très forte cohérence entre les spécialités pour lesquelles les élèves ont opté et les études qu'ils entreprennent ensuite.

Des épreuves en mars, c'est tôt, disent beaucoup d'élèves qui regrettent de ne pas avoir plus de temps pour réviser, comme a pu le constater Samuel Goldschmidt pour RTL au lycée Poincaré de Nancy mais ils notent aussi que cela enlève de la pression pour la suite de l'année. Au lycée Lapie à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, le proviseur Bernard Le Cor s'interroge sur l'état d'esprit des élèves une fois qu'ils connaîtront leurs notes de spécialités. Vont-ils continuer à travailler ou se décourager, se démobiliser ou jeter leurs dernières forces dans la bataille ? "On ne mesure par leurs réactions pour l'instant."

Après les épreuves de spécialités, les cours vont reprendre. Il faut terminer les programmes. Les sujets des épreuves de spécialités sont préparés en fonction de la partie du programme qui a dû être étudié jusqu'en mars, mais il reste encore des chapitres à voir et il faut préparer le Grand Oral qui sera passé entre le 19 et le 30 juin. Il porte sur les spécialités des élèves.

Il y a également les cours de philosophie, pour préparer l'épreuve fixée le 14 juin. Sans oublier les autres matières du tronc commun : histoire, géographie, enseignement moral et civique, les langues, l'enseignement scientifique, l'EPS. Les notes du 3ᵉ trimestre de Terminale comptent dans le contrôle continu. Le contrôle continu de Première et Terminale représente 40% de la note totale du Bac. Aller chercher les derniers points jusqu'au bout de l'année peut permettre de décrocher le diplôme

ou une mention.