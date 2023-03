Réforme des retraites : les épreuves du bac risquent-elles d’être perturbées ?

Les épreuves de spécialité du baccalauréat pour les filières générales et technologiques se tiennent dès ce lundi 20 mars, jusqu'à mercredi pour 536.000 élèves de terminale. Mais elles pourraient bien être perturbées par la mobilisation contre la réforme des retraites.



Localement, des piquets de grèves sont prévus. Plusieurs professeurs ont l'intention de venir tracter devant l'entrée des 2.600 centres d'examens. Il ne s'agit pas de blocage ou d'empêcher l'accès des salles d'examens aux élèves, mais de montrer que les enseignants sont toujours mobilisés contre la réforme et ils le seront particulièrement jeudi, jour de la grève interprofessionnelle.



En 2019, il y avait déjà eu une grève au moment des épreuves du bac, mais pas de blocage des élèves. Les enseignants grévistes avaient même distribué des viennoiseries aux candidats qui rentraient dans les lycées.

Côté surveillance, il y aura également des professeurs grévistes. Pour y remédier, l'éducation nationale a convoqué davantage de surveillants qu'il n'en faut. S'il y a des blocages durs potentiellement par endroit, ce serait plutôt par des éléments extérieurs à l'Éducation nationale. Et si les élèves sont un peu en retard parce qu'ils ont été bloqués sur la route ou par le rail, une autorisation maximum d'arriver 1 heure en retard pourra être récupérée à la fin de l'épreuve.

Les épreuves de spécialité : le cœur du bac

Depuis la réforme du lycée initiée en 2021, c’est la première fois que ces épreuves peuvent se tenir si tôt. Elles sont basées sur un programme qui va justement jusqu'au mois de mars. Ensuite les cours reprendront. Le grand oral qui se tiendra entre le 19 juin et le 30 juin est basé sur les spécialités des élèves donc ils continueront à travailler dessus. Il y aura aussi l'épreuve de philo qui aura lieu le 14 juin et toutes les matières du tronc commun qui comptent pour 40% dans la note totale du bac.

Les deux épreuves de spécialité sont le cœur du bac puisqu'elles comptent pour un tiers des résultats, calculés sur 100 points. Avec la nouvelle réforme, il n'y a plus de filière, les élèves choisissent des spécialités et des doublettes. Par exemple, la doublette la plus fréquente en terminale est la très classique mathématique, physique-chimie. L'éducation nationale constate d'ailleurs avec la réforme que le choix de spécialité des élèves sont très cohérents avec la poursuite des études.

Les notes du bac, connues à partir du 12 avril, seront prises en compte dans Parcoursup, la procédure d’affectation dans l’enseignement supérieur qui délivre ses premières réponses aux vœux des lycéens début juin.

