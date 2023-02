Bac général 2023 : comment réussir vos épreuves de spécialité ?

Le saviez-vous ? Lors d’un examen, quel qu’il soit, la méthodologie, c’est 50% de la note. En effet, connaître son cours, c’est bien, savoir l’appliquer, c’est mieux. Suivez nos conseils pour réviser les épreuves de spécialité du bac général 2023 et être confiants le jour J.

L’épreuve de spécialité mathématiques peut faire peur. Avec toutes ces formules et théorèmes à connaître, il est possible de rapidement s’emmêler les pinceaux. Mais alors, comment optimiser vos révisions et réussir votre épreuve ? En mathématiques, pour bien réviser, il faut s’entraîner. En effet, si vous connaissez les formules, mais que vous ne savez pas les appliquer, votre épreuve peut vite devenir pénible.

C’est pourquoi refaire les exercices vus en cours peut s’avérer utile. Tout comme vous entraîner avec les annales corrigées des années précédentes. Dans un premier temps, faîtes certains exercices avec votre cours à proximité, ensuite, lancez-vous sans. Essayez de répondre à un maximum de questions ou de résoudre un maximum de problèmes sans vous aider de vos leçons ou vos fiches de révisions. Cela vous permettra de vous entraîner en condition d’examen.



Comment réussir son épreuve de mathématiques ?

Le jour de l’épreuve, il est important de ne pas laisser le stress vous gagner afin d’avoir les idées claires. Ensuite, notre plus précieux conseil concerne la lecture. En effet, avant de vous lancer, lisez attentivement le sujet ainsi que chaque énoncé, plusieurs fois si vous le souhaitez. Cela vous permettra de ne louper aucune information, car l'inattention peut vous coûter des points. Vous pouvez, d’ores et déjà inscrire au brouillon les notions, formules, ou calculs que chaque exercice vous inspire.

Ensuite, concentrez-vous sur un seul exercice à la fois. Vous pouvez sauter des questions pour y revenir plus tard, mais pensez bien à terminer un exercice avant de passer au suivant. N’oubliez pas non plus de vérifier vos calculs et leur cohérence ! Et, bien entendu, gardez-vous un temps pour la relecture afin de vérifier que vous n’avez pas oublié de questions, etc.

Comment réussir son épreuve de SVT ?

En spécialité SVT, il est important de savoir différencier les notions du programme, mais aussi de connaître les définitions. Vos révisions doivent s’articuler autour de ces deux points. Ainsi, vous assurez vos chances de réussite à l’examen. RTL et digiSchool vous conseillent de faire des fiches de révisions notion par notion, ainsi qu’un lexique avec toutes les définitions de votre cours. Entraînez-vous également à faire des schémas, ce qui peut ajouter de la valeur à votre copie.

Pour réussir votre épreuve de spé. SVT du bac général, il est important de bien lire votre sujet avant de vous lancer. Mais, le point où vous devez le plus faire attention est la structure et l'organisation de votre rédaction. C’est pourquoi, lors de vos révisions, il est important de reprendre les sujets des années précédentes afin de vous entraîner.

Pensez également à bien vous relire, pour vérifier que vous n’êtes pas hors-sujet et que vous n’avez pas effectué de fautes d’orthographe. Pour gagner des points, n’hésitez pas à proposer des schémas afin de compléter vos réponses, même si cela n’est pas explicitement demandé.

Comment réussir son épreuve de physique ?

La spé. physique-chimie fonctionne comme la spécialité maths : connaître les notions, les calculs et surtout savoir les appliquer est LA clé pour réussir votre épreuve. Il faut donc penser à articuler vos révisions en fonction. Pour optimiser vos chances de réussite pour la spécialité physique-chimie, le mieux c’est de s’entraîner. Sur le site, ou l’application de digiSchool, vous retrouverez les sujets corrigés des années précédentes, mais aussi des fiches de révisions et quiz sur les notions maîtresses du programme de terminale générale. N’hésitez pas non plus à reprendre vos anciennes évaluations ainsi que des exercices vus en classe. En effet, il ne suffit pas d’apprendre vos notes par cœur pour réussir, ne négligez pas l’entraînement.



Le jour du bac de spé. physique-chimie, nous vous conseillons dans un premier temps de bien lire les énoncés de chaque exercice, puis de les analyser. En effet, les exercices d’un même chapitre sont parfois similaires, il vous suffit de détecter la logique derrière chacun d’entre eux. Pour ne pas perdre de points bêtement, pensez à bien écrire les formules littérales avant de donner votre réponse ! En effet, cela peut vous donner un quart de point en plus sur votre copie !



Enfin, comme pour chaque épreuve, il est très important de vous relire. Cela vous permettra d’éviter toute erreur de calcul ou incohérence dans vos réponses. C’est pourquoi, pensez bien à correctement optimiser le temps qui vous est donné. La partie écrite dure 3h30, ce qui vous laisse du temps pour la relecture. Quant à la partie théorique de l’épreuve, soit 1h, n’hésitez pas à prendre des initiatives. En effet, vous serez évalués sur votre autonomie ainsi que votre capacité à prendre des décisions.

Comment réussir son épreuve de SES ?

Les élèves en spécialité SES, nous ne vous oublions pas. Le programme de cette spécialité est dense et vous pouvez rapidement perdre le fil. RTL et digiSchool vous ont préparé quelques conseils pour optimiser vos révisions et, bien sûr, réussir votre épreuve de sciences économiques et sociales !



Aviez-vous remarqué que chaque chapitre est présenté sous forme de question ? De ce fait, sur une feuille dédiée, vous pouvez poser la question concernée, par exemple "Comment expliquer l’engagement politique dans les sociétés démocratiques ?", et essayer d’y répondre le plus clairement possible sans regarder votre cours. Vous pourrez ensuite compléter les informations manquantes en regardant vos leçons. Cela vous permettra de bien assimiler chaque notion !



Dans cette spécialité, les définitions sont également très importantes. Il ne faut surtout pas les confondre entre elles et savoir les utiliser au bon moment. Mal les utiliser pourrait vous coûter des points. Sur vos fiches de révisions, pensez bien à faire un lexique par notion, ainsi, vous ne risquez pas de mal les placer. Pour être sûrs d’obtenir une bonne note, suivez ces 3 conseils : suivre la méthode attendue, bien utiliser les documents qui vous sont donnés et utiliser correctement les définitions que vous connaissez.



Pour gagner des points en spécialité SES, n’oubliez pas ce que vous avez appris en classe : aérez votre copie, utilisez la méthode AEI (affirmer, expliquer, illustrer) lors des paragraphes argumentés, rédigez toujours vos introductions, vos plans et vos conclusions au brouillon et surtout : relisez-vous.



Vous avez à présent toutes les clés en main pour réussir vos épreuves de spécialité du bac général 2023. Quelle que soit votre spé., n’oubliez jamais de vous relire avant de rendre votre copie. La méthodologie est tout aussi importante que vos connaissances. Vous entraînez vous permettra donc de ne pas stresser le jour de votre épreuve et, surtout, de réussir. RTL et digiSchool vous souhaitent bon courage pour les premières épreuves du baccalauréat général 2023.