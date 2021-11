Luka Rocco Magnotta : un meurtre pour devenir célèbre

Le 29 mai 2012, aux alentours de 10 heures, un gardien d'immeuble à Montréal sort les poubelles. Il remarque au pied d'un arbre une grosse valise grise avec des traces blanchâtres. Elle se trouve ici depuis quatre jours, les éboueurs ne l'ont jamais emporté. Le gardien ouvre la valise et découvre un tronc humain en décomposition. La police est aussitôt alertée.

A 12h15, une tente blanche est érigée pour faciliter le travail des spécialistes de l'identification criminelle. Au total, ils trouvent une quinzaine de sacs suspects. A l'intérieur, des restes du corps de la victime. Dans d'autres sacs, il est retrouvé un marteau et un pic à glace ensanglantés. Les probables armes du crime.

Le service de police de la ville de Montréal visionne les bandes de vidéosurveillance de l'immeuble et s'intéresse aux images de la nuit du 24 au 25 mai puis du 25 mai. On y voit un homme mince et jeune qui traverse le hall en tirant une valise puis en transportant des sacs poubelles jusqu'au sous-sol. Le jeune homme est identifié comme un des locataires de l'immeuble : Luka Rocco Magnotta.

Nos invités

Stéphane Berthomet, ancien policier. Journaliste et animateur du podcast d'enquête "l'ombre du doute"

Ian Lafrenière, ancien policier et porte-parole de la police de Montréal

Michaël Nguyen, journaliste judiciaire au "Journal de Montréal" et auteur du livre "Luka Rocco Magnotta - Au cœur de l'horreur" aux éditions du journal