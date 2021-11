L'affaire Caroline Pirson : un meurtre sans parole

Le 31 décembre 2016, les policiers du commissariat de Saint-Quentin, dans l'Aisne, sont appelés après la découverte du corps d'une femme dans son appartement. Elle s'appelle Caroline Pirson, 47 ans, sourde et muette depuis la naissance. C'est son père qui a découvert la scène de crime. Ils avaient l'habitude de s'envoyer des SMS et il n'avait plus de nouvelles d'elle depuis le 28 décembre.

En pénétrant dans l'appartement, il a trouvé Caroline inanimée sur le sol à l'entrée de la salle de bains. Sa tête est en partie recouverte d'un sac poubelle et les coussins sont recouverts de sang. Le légiste note 16 plaies distinctes et profondes. Une hémorragie interne aurait provoqué le décès survenu la veille au soir. Le sac à main de Caroline Pirson contenant ses clés, son téléphone portable et sa carte de crédit ont disparu.

Qui pouvait en vouloir à ce point à Caroline Pirson ? Lorsque son père l'a vue à Noël, elle n'avait évoqué aucun problème particulier. De plus, Caroline était totalement autonome. Elle fréquentait depuis 4 ans Patrick D, malentendant, qui avait passé le dernier week-end de l'année chez elle...

Nos invités

Roger Marc Moreau, enquêteur privé

Me Caroline Jean, avocate de Gérald Descamps