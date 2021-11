Yvan Colonna : dans la peau du fugitif numéro un

Le 23 mai 1999, Yvan Colonna est dans son village de Cargèse. Son père, Jean-Hugues Colonna, ancien député socialiste de Nice, est né ici et ses enfants n'ont jamais quitté l'endroit. Yvan élève des brebis et vend du fromage sur les marchés. Ce matin-là, il ne cache pas des idées nationalistes pures et dures face à une équipe de télé France 3.

Il commente la nouvelle du jour : l'identification du commando qui a assassiné le préfet de Corse-du-Sud, Claude Erignac. Quatre hommes qui sont en garde à vue à Paris depuis 24 heures et qui viennent de livrer un nom aux policiers : celui d'Yvan Colonna. Il serait celui qui a abattu de trois balles dans la tête le préfet, le 6 février 1998.

La police judiciaire pense pouvoir arrêter Colonna rapidement, mais le berger avait senti le vent tourner. La photo du suspect de 39 ans est affichée dans toutes les gendarmeries, commissariats, gares, aéroports… Mais Yvan Colonna qui connaît la région par coeur va rester invisible.

Nos invités

Me Pascal Garbarini, avocat de Yvan Colonna

Jacques Follorou, journaliste au Monde et auteur de "Parrains corses, la guerre continue" aux éditions Plon